Prvi poraz slovenskih odbojkarjev v Ligi narodov

Slovenska reprezentanca je na svoji četrti in zadnji tekmi prvega turnirja lige narodov v Riu de Janeiru prvič izgubila. Po zmagah nad Kubo, Iranom in ZDA je morala pred polno dvorano priznati premoč gostiteljem, ki so bili boljši s 3:0.

Slovenski selektor Fabio Soli je še enkrat več dokazal, da v Ligi narodov ne bo gledal samo na rezultate, ampak bo poskušal graditi reprezentanco za prihodnost. Tako je še četrto tekmo zapovrstjo začel z drugačno postavo, tokrat so ob standardnem liberu Janiju Kovačiču začetno postavo sestavljali sprejemalca Rok Bračko in Rok Možič, blokerja Janez Janž Kržič in Sašo Štalekar, podajalec Uroš Planinšič in korektor Tonček Štern, v drugem delu nizov sta v igro vstopila še Nejc Najdič in Nik Mujanović.

Kljub močno spremenjeni ekipi, brez večino igralcev, ki so v preteklosti nosili največje breme pri uspehih, pa slovenski mladci kljub zanesljivem porazu niso razočarali. Poznalo pa se je pomanjkanje izkušenj, posebno v drugem nizu, ko so imeli svoje priložnosti. Bili so povsem blizu izenačenja na 1:1, vodili so s 24:21, imeli nato še dve zaključni žogi, ki ju niso izkoristili, za kar je sledila kazen. Po njej pa so Solijevi izbranci popustili, v tretjem nizu negotovosti ni bilo več.

V celoti gledano je zmaga Brazilcev, ki imajo prav tako nekoliko pomlajeno reprezentanco, povsem zaslužena. Razliko so delali predvsem s servisi, ki so bili udarnejši, z njimi veliko napak niso storili, slovenskemu sprejemu pa povzročali težave.

Najbolj vidno in usodno je bilo to v prvem nizu, ko so Slovenci prek Možiča prišli v vodstvo z 9:8, nato pa je sledila serija dobrih domačih začetnih udarcev. Najprej se je z njim izkazal Judson, nato še Lucas Bergmann in po bloku Možiču je bilo na semaforju že 15:22, niz pa za Slovence izgubljen.

A tekma še ne. V drugem nizu je kazalo, da bo prišlo do izenačenja, Slovenci so vodili z 21:17 in 24:21, toda nato jim je s servisi zmago preprečil Darlan. Gosti so v podaljšani končnici še dvakrat vodili, a njihovi servisi so leteli izven igrišča, po bloku Tončku Šternu pa je bilo niza konec.

Videti je bilo, da tudi odpora Slovencev, ki so v tretjem nizu zaostali z 12:21, toda predati se še niso hoteli. Vstop v igro Žige Šterna jim je dal nekaj energije, zaostanek so zmanjšali na pet točk, a od preobrata so bili vendarle še precej oddaljeni.

Ekipe zdaj čaka nekaj premora, Slovenci pa bodo naslednji turnir odigrali v bolgarskem Burgasu, 25. junija bodo igrali proti Turkom, nato bodo njihovi tekmici še Bolgari, Francozi in Japonci.