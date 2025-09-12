Prvič v Top 20: Slovenke nikoli višje na odbojkarski lestvici

Slovenke so na svetovnem prvenstvu v odbojki na Tajskem dosegle zgodovinski preboj – ob debiju so zabeležile prvo zmago in na svetovni lestvici napredovale za pet mest, na 20. mesto. Ključen izziv jih čaka prihodnje leto v zlati evropski ligi, kjer si lahko izborijo nastop v elitni Ligi narodov 2027.

Gregor Humerca FOTO: Luka Kotnik icon-expand

S svojim zgodovinskim uspehom na svetovnem prvenstvu FIVB za ženske 2025 je Slovenija poskrbela za največji preskok – kar za pet mest višje. Izstopale so tudi Turkinje, ki so si priborile največ točk med vsemi udeleženkami in se povzpele za tri mesta in zaključile na tretjem mestu svetovne lestvice. Slovenke, ki so prvič nastopile na svetovnih prvenstvih, so dosegle svojo sploh prvo zmago na tem tekmovanju in se prebile iz skupinskega dela tekmovanja. Kljub razmerju zmag in porazov 1–3 so si priborile 10,57 točke na svetovni lestvici in skočile s 25. na 20. mesto. Generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije, Gregor Humerca, je ob uspehu naših odbojkaric za uradno spletno stran OZS dejal: "Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu pokazala velik napredek in poskrbela za najvišji skok na svetovni lestvici. V letu 2026 jih čaka ključni izziv – nastop v zlati evropski ligi, ki lahko našim dekletom v 2027 odpre vrata v elitno Ligo narodov. Uvrstitev med najboljše bi pomenila pomemben korak za razvoj ženske odbojke v Sloveniji ter priložnost, da se naše igralke redno merijo z vrhom svetovne odbojke. Dekleta so dokazala, da imajo kakovost, zdaj pa je cilj jasen – z delom in vztrajnostjo doseči še boljše rezultate."

Selektor Alessandro Orefice FOTO: Profimedia icon-expand

Poleg uspeha Slovenk je bilo letošnje prvenstvo še dodatno statistično obarvano. Nove svetovne podprvakinje Turkinje in gostiteljice prvenstva Tajke so se povzpele po tri mesta na lestvici. Turčija je na poti do finala izgubila le dva niza v petih tekmah, njen edini poraz proti vodilni Italiji pa jim je odnesel le 0,01 točke. Tako so skupaj pridobile 30,49 točk – največ med vsemi ekipami – in se zavihtele s šestega na tretje mesto s 368,09 točkami, približno 60 manj od Brazilije na drugem mestu in 118 manj od vodilne Italije. Tajska je z dvema zmagama in dvema porazoma v Bangkoku osvojila 11,24 točk, predvsem zaradi ključne zmage nad Švedsko, in se povzpela z 21. na 18. mesto. Po dve mesti višje so se povzpele Francija (na 13. mesto), Kenija (na 21. mesto), Grčija (na 29. mesto) in Španija (na 30. mesto). Nemčija, Mehika in Kuba so pridobile po eno mesto ter zasedle 10., 23. in 27. mesto.

Vodilne reprezentance Italija, Brazilija, Japonska (5.), ZDA (7.), Nizozemska (8.), Srbija (9.), Kanada (12.), Belgija (14.), Ukrajina (16.), Argentina (17.) in Švedska (26.) so ohranile svoje položaje. Največji padec je doživel Vietnam, ki je v treh tekmah osvojil le en niz. To jih je stalo kar šest mest – z 22. so padle na 28. mesto. Bolgarija je zabeležila tri poraze in padla z 20. na 25. mesto. Novinke Slovakinje so izgubile štiri mesta (z 29. na 33.), Kolumbija pa tri (z 19. na 22.). Kitajska, Češka in Egipt so izgubile po dve mesti, medtem ko so Poljska (4.), Dominikanska Republika (11.) in Portoriko (19.) padle za eno mesto. Najboljši ekipi glede osvojenih točk na prvenstvu sta bili Turčija (+30,49) in Francija (+30,19), sledile so Belgija (+16,03), Tajska (+11,24), Nemčija (+11,18), Slovenija (+10,57), Španija (+10,54), Italija (+9,89), Grčija (+7,94), Nizozemska (+7,83), Kenija (+6,34), Dominikanska republika (+6,33), ZDA (+2,26), Mehika (+2,01) in Brazilija (+1,20).

Lorena Lorber Fijok FOTO: Profimedia icon-expand

Kar 17 ekip je prvenstvo končalo z negativno bilanco. Največ so izgubile Portoričanke (-22,86), sledile so Vietnam (-19,04), Bolgarija (-18,78), Slovaška (-16,20), Kolumbija (-15,03), Češka (-11,64), Kitajska (-11,58), Kamerun (-8,97), Švedska (-7,97), Egipt (-7,72), Kanada (-7,64), Argentina (-6,63), Poljska (-5,32), Japonska (-2,01), Ukrajina (-1,90), Srbija (-0,53) in Kuba (-0,21).