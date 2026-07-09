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Odbojka

Prvo dejanje Švedinjam, a Slovenke verjamejo, da bodo imele zadnjo besedo

Ljubljana, 09. 07. 2026 08.14 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Švedska - Slovenija

Čeprav so vse do finalnega obračuna svoje delo v letošnji odbojkarski Evropski ligi opravile z odliko, saj so prav vse tekme do obračuna s Švedinjami dobile brez izgubljenega niza, pa je bilo jasno, da Slovenke na severu Evrope na prvi tekmi s Skandinavkami čaka zahtevno delo. In res, po vodstvu z 2:1 v nizih so gostiteljice uprizorile preobrat in imajo pred povratno tekmo v Ljubljani boljše izhodišče (2:3). A Slovenke, kot sporočajo v en glas, niso rekle zadnje besede. Odločilni obračun v soboto zvečer v prenosu na Kanalu A in VOYO.

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Slovenke so tako kot Švedinje do finala dobile vse dosedanje obračune, izbranke Alessandra Oreficeja celo niso izgubile niti niza. Tokrat pa so v tesnem obračunu, v katerem bi lahko slavile tudi same, morale priznati premoč Švedinjam. Pri teh je prednjačila Isabelle Haak s 35 točkami, v slovenski vrsti pa njena klubska soigralka iz Conegliana Fatoumatta Sillah z 29.

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Ta dvoboj je pomemben tudi zaradi morebitnega nastopa v elitni ligi narodov. Slovenke trenutno na svetovni lestvici zasedajo zanje rekordno 16. mesto, v ligi narodov pa nastopa 18 najboljših reprezentanc z lestvice Mednarodne odbojkarske zveze. "Vedeli smo, da ne prihajamo na počitnice, temveč igrati proti odlični ekipi. Pripravili smo načrt, da ustavimo Isabelle Haak, kar nam je v določenem trenutku uspelo, nato pa je začela vse bolj pritiskati in ob njenih napadih je bilo zelo, zelo težko postavljati blok in obrambo. Na naši strani nimamo česa obžalovati. Borili smo se do zadnje žoge. V določenih situacijah bi lahko kaj naredili boljše, a to je finale in nekatere stvari je treba prepustiti tudi dekletom. Nič še ni odločenega, pred našimi navijači se želimo pokazati še močnejši. Še vedno verjamemo v to, da lahko zmagamo v zlatem nizu in vabim vse naše podpornike na Brod, da nam pridejo pomagat," je bil po prvem porazu v letošnji Evropski ligi izčrpen selektor Alessandro Orefice

Fattoumata Sillah in Nika Milošič
Fattoumata Sillah in Nika Milošič
FOTO: Damjan Žibert

Švedinje so torej storile prvi korak k zmagi v Evropski ligi, vendar pa bodo morale zmagati tudi na povratni tekmi, ki bo že v soboto ob 20.30 v dvorani Vižmarje-Brod v Ljubljani. V njej so bile Slovenke uspešne proti vsem dosedanjim tekmicam, poleg tega pa bodo na domačem igrišču lahko računale tudi na podporo navijačev. Prenos odbojkarskega spektakla tudi na Kanalu A in VOYO

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"Mislim, da tekma ni bila slaba. Švedska je imela zelo dobre trenutke v igri. Me smo imele vzpone in padce. Mislim, da moramo servirati precej bolje, saj smo po eni strani naredile preveč napak, po drugi pa servirale premalo močno. Osredotočiti se moramo predvsem na našo stran igrišča, saj odločajo majhni detajli. Upam, da nam bo šlo v Ljubljani še boljše. Psihično se moramo resetirati, se malo spočiti in si priigrati zmago. Ničesar nimamo za izgubiti. Zagotovo nam bo to uspelo pred našimi navijači, pred katerimi bomo še boljše," pa je pom prvem dejanju finala dejala prva strelka Slovenka na Švedskem Fattoumata Sillah

odbojka evropska liga slovenija švedska

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KOMENTARJI1

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Apbijd
09. 07. 2026 09.52
Žal mi je komentirati to tekmo....dekleta sledim vam in ostalim športnikom,kot nekoč sam športnik...a to kar ste pokazale,tokrat mi bilo za nacional league...to ni bilo vredno za zmago...zdaj pa,vsaka v svoj kot premleti kaj bo naredila bolje doma...žal to ni bilo profesionalno....pustimo njihovo igralko na stran,saj bi jo boljše reprezentance takoj ustavile...ena igralka vas je premagala...ena...to ni ok...ve ste mnooogo boljše od njih in to pokažite...če ne žal...ne bo vaš premagala Švedska ekipa,temveč ena sama oseba....gremo punce držim pesti
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