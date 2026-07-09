Prvo dejanje Švedinjam, a Slovenke verjamejo, da bodo imele zadnjo besedo

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Slovenke so tako kot Švedinje do finala dobile vse dosedanje obračune, izbranke Alessandra Oreficeja celo niso izgubile niti niza. Tokrat pa so v tesnem obračunu, v katerem bi lahko slavile tudi same, morale priznati premoč Švedinjam. Pri teh je prednjačila Isabelle Haak s 35 točkami, v slovenski vrsti pa njena klubska soigralka iz Conegliana Fatoumatta Sillah z 29.

Ta dvoboj je pomemben tudi zaradi morebitnega nastopa v elitni ligi narodov. Slovenke trenutno na svetovni lestvici zasedajo zanje rekordno 16. mesto, v ligi narodov pa nastopa 18 najboljših reprezentanc z lestvice Mednarodne odbojkarske zveze. "Vedeli smo, da ne prihajamo na počitnice, temveč igrati proti odlični ekipi. Pripravili smo načrt, da ustavimo Isabelle Haak, kar nam je v določenem trenutku uspelo, nato pa je začela vse bolj pritiskati in ob njenih napadih je bilo zelo, zelo težko postavljati blok in obrambo. Na naši strani nimamo česa obžalovati. Borili smo se do zadnje žoge. V določenih situacijah bi lahko kaj naredili boljše, a to je finale in nekatere stvari je treba prepustiti tudi dekletom. Nič še ni odločenega, pred našimi navijači se želimo pokazati še močnejši. Še vedno verjamemo v to, da lahko zmagamo v zlatem nizu in vabim vse naše podpornike na Brod, da nam pridejo pomagat," je bil po prvem porazu v letošnji Evropski ligi izčrpen selektor Alessandro Orefice.

Fattoumata Sillah in Nika Milošič FOTO: Damjan Žibert

Švedinje so torej storile prvi korak k zmagi v Evropski ligi, vendar pa bodo morale zmagati tudi na povratni tekmi, ki bo že v soboto ob 20.30 v dvorani Vižmarje-Brod v Ljubljani. V njej so bile Slovenke uspešne proti vsem dosedanjim tekmicam, poleg tega pa bodo na domačem igrišču lahko računale tudi na podporo navijačev. Prenos odbojkarskega spektakla tudi na Kanalu A in VOYO.