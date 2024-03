Radovan Gačič ni več trener oranžnih zmajev

Ob sklenitvi sodelovanja s serijskimi državnimi prvaki je za klubsko spletno stran povedal: "ACH Volley je klub, ki je organiziran na najvišjem nivoju, vsi pa se zavedamo, da vsako leto klub stremi po doseganju najvišjih ciljev. Časa nimamo veliko, že danes se bom spoznal z ekipo in poprijel za delo. Želim si, da bi do konca sezone vsak člen v organizaciji ACH Volleyja Ljubljana prispeval svoj maksimum na čelu z mano in močno verjamem, da se bomo v državnem prvenstvu do zadnjega borili za osvojitev naslova državnih prvakov."