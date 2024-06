Redni del že 'arhiviran', na vrsti je četrtfinale z Argentino

Gavči so prikazali dobro igro, bili na trenutke enakovreden tekmec Sloveniji, toda niso uspeli ohraniti koraka s (pre)močno slovensko izbrano vrsto. Ta se na Poljsko, natančneje v Lodž, kjer bo od četrtka do nedelje potekal zaključni turnir Lige narodov, podaja kot eden glavnih favoritov za končno zmago. V četrtfinalu jo torej v četrtek zvečer čaka ponovitev obračuna z Argentino in bi se v primeru zmage v polfinalu pomerila z zmagovalcem obračuna med Italijo in Francijo.

Argentince so naši odbojkarji že premagali, in sicer minuli torek v Stožicah, ko je četa Gheorgheja Cretuja slavila brez izgubljenega niza. Čeprav se glede na končni rezultat zdi, da se Slovenci na omenjenem obračunu niso niti dobro spotili, je to daleč od resnice.

Redni del tekmovanja je tako "arhiviran". Vse do zdaj doseženo bo hitro pozabljeno, če se kapetanu Tinetu Urnautu in druščini ne bo uspelo prebiti med štiri najboljše reprezentance na zaključnem turnirju. Pričakovanja domače javnosti in navijačev, ki so v minulih dneh na slovenskih tekmah napolnili stožensko lepotico do zadnjega kotička, so upravičeno visoka. Igre naših fantov kažejo, da so dozoreli za največje stvari, tudi za končno slavje v tako prestižnem tekmovanju, kot je Liga narodov.

Argentinci bodo vse prej kot lahek zalogaj, čeprav je razlika v kakovosti jasno na slovenski strani. Kot bi ob vsaki priložnosti dejal neuničljivi kapetan Urnaut, mora Slovenija v vsak dvoboj vstopiti lačna zmage, sicer lahko zaide v težave. Verjamemo, da so dodatna opozorila za to neponovljivo generacijo povsem odveč, saj so ti fantje na čelu z izjemnim strategom in motivatorjem Cretujem ničkolikokrat dokazali, da v sleherni obračun vstopajo, kot da gre za biti ali ne biti.