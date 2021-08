Reprezentanci dobili tekmece

Slovenske odbojkarice, ki se lahko pohvalijo s kar devetimi odličji z evropskih prvenstev, dvema medaljama s svetovnih prvenstev in tremi nastopi na paraolimpijskih igrah, na oktobrskem evropskem prvenstvu veljajo za ene od favoritinj za najvišja mesta. Našim dekletom je žreb v konkurenci 11 reprezentanc namenil obračune v skupini A, v kateri se bodo pomerile s Turčijo, Finsko, Hrvaško, Nemčijo in Poljsko, v skupini B bodo nastopile Rusija, Italija, Ukrajina, Madžarska in Nizozemska. Po dvajsetih letih bomo na prvenstvu stare celine lahko spremljali tudi slovensko moško reprezentanco, ki je na evropskem prvenstvu zadnjič nastopila leta 2001 na Madžarskem in osvojila osmo mesto. Po dolgih letih premora so naši fantje prvo uradno tekmo odigrali leta 2018, ko so osvojili tudi consko prvenstvo, spremljali pa smo jih lahko tudi v kvalifikacijah za EuroParaVolley.

V moški konkurenci bi morali v Antaliji po prvotnem scenariju spremljati evropski prvenstvi divizij A in B, a se je Evropska zveza za paraodbojko odločila, da zaradi razmer v povezavi s covidom-19 tekmovanje poenoti. Slovenija, ki bi morala nastopiti na prvenstvu B divizije, bo tako dobila priložnost za obračune z najboljšimi evropskimi reprezentancami, in sicer v okviru skupine D, v kateri bodo varovanci Simona Božiča igrali skupaj z Rusi, Hrvati in Čehi. V skupini A bodo nastopile Turčija, Nemčija, Srbija in Francija, v skupini B Ukrajina, Latvija, Nizozemska in Italija, v skupini C pa Bosna in Hercegovina, Poljska, Madžarska in Gruzija.