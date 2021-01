Reprezentantka Maja Pahor zaradi zdravstvenih razlogov končala kariero

"Življenje je vsekakor nepredvidljivo. Včasih naletimo na ovire, ki se nam zdijo nepremostljive. Ampak nikoli ni tako hudo, kot se nam zdi na prvi pogled. Ko gre za situacijo, ki bi lahko imela dolgoročne življenjske posledice, je pač potrebno ubrati drugo pot,"je ob slovesu dejala 25-letnica.

"Situacija je resnično težka, saj je bila odbojka moje življenje in mi bo vedno ostala v lepem spominu. Položaj mi otežuje tudi dejstvo, da zaključek kariere ni bila moja odločitev," je še dejala Novogoričanka, ki pa razlogov za predčasno slovo od odbojkarskih igrišč ni razkrila.

Odbojkarsko pot je začela v Odbojkarskem klubu Gorica, nato pa igrala še za kamniški Calcit Volley in poljski KS Palac Bydgoszcz, v letošnji sezoni pa je branila barve Nove KBM Branik, je velik pečat pustila tudi v slovenskih izbranih vrstah. Z mladinsko reprezentanco je leta 2014 na evropskem prvenstvu v Estoniji in na Finskem osvojila srebro, leta 2017 pa se je z reprezentanco do 23 let v Ljubljani veselila naslova svetovnih podprvakinj. Dres z državnim grbom je Pahorjeva uspešno nosila tudi v članski vrsti.

Morda kdaj ob igrišču

Nekdanja odbojkarica se bo zdaj posvetila študiju zdravstvene nege, saj si želi postati medicinska sestra, od odbojke pa se ne namerava povsem posloviti. "Odbojke absolutno ne bom kar odrezala iz svojega življenja. Morda za kakšen mesec ali dva, da malo spočijem glavo in se sprijaznim z dejstvom, da verjetno ne bom nikoli več stala na igrišču kot igralka. Ne izključujem pa možnosti, da bom nekoč stala ob igrišču in pospremila katero ekipo do še kakšne zmage," je zaključila 25-letnica.

Slovenska reprezentanca je tako izgubila še eno mlado moč, potem ko je lani maja uspešno kariero presenetljivo zaključila Iza Mlakar. Ta se je pri 24 letih odločila, da bo dala prednost študiju medicine.