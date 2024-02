Rok Možič: Biti kapetan? Velika čast!

Ko so prvič povezali dve zmagi, se je zdelo, da so na pravi poti, poraz jih ni več tako prizadel, kot vsak v prvem delu tekmovalnega leta, danes 'letijo' po igrišču in premagujejo tekmece, kot za stavo. Zmaga v Monzi je bila nekaj izjemnega, ko so sredi Perugie utišali evropskega in svetovnega odbojkarskega giganta, so dobili dodaten odmerek samozavesti. V zadnjem krogu so pred 3082 gledalci, po uri in 50 minutah, s 3:1 v nizih premagali še tretjeuvrščeno Piacenzo. "Pozna se delo skozi celotno sezono. Po težavah na začetku sezone je zdaj sistem začel delovati tako, kot smo želeli. Na zadnjih enajstih tekmah smo zmagali desetkrat in res, da edina zasedba, ki je v letošnji sezoni še nismo premagali ostaja vodilni Trentino, a bili smo vsekakor blizu. Mislim, da s trenutno igro, lahko tudi njim povzročamo težave. Jaz sem zelo vesel, fizično smo v veliko boljšem stanju, kot na začetku sezone. Upam, da bomo tako nadaljevali," je za 24ur.com dejal 22-letnik, ki se zaveda, da so pred njimi naslednji izjemno pomembni obračuni, skozi katere si želijo priigrati tako želeno 4. mesto po rednem delu lige.