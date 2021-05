Rok Možič bližje Veroni kot Perugii?

Po pisanju spletne izdajeGazzette dello Sportje mladi Mariborčan (zapisali so, da je star šele 17 let, dejansko pa jih ima 19) že bil blizu prestopa v Perugio. Toda nato se je" vmešal", in očitno konkretno, izjemni bolgarski strateg na klopi Verone Radostin Stoychev in Mariborčanu, ki je navduševal tudi v finalu slovenskega prvenstva, ponudil nekaj, česar mu v zvezdniški zasedbi Perugie zagotovo niso. Mesto v prvi postavi v novi sezoni. Ob morebitnem prestopu v Perugio pa bi bil Možič, vsaj v naslednji sezoni, zagotovo posojen v katerega od drugih kubov.

Sicer je v klubu iz Verone doslej uspešno igralo že kar nekaj slovenskih reprezentantov: Alen Pajenk, Mitja Gasparini in Toneček Štern. Morda bo Rok za kakšen nasvet poprosil tudi njih, saj je prvi prestop v tujino, čeprav gre za že dokazano odličnega igralca, vendarle velika in pomembna prelomnica na športni poti. Za njegov nadaljnji razvoj pa je seveda še kako pomembno, da bi takoj čim več igral na najvišji ravni.