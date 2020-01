Slovenski ekipni duh proti francoski moči: Lahko jih premagamo

V dvorani Maxa Schmellinga se bosta Slovenija in Francija udarili za prvo finalno vozovnico olimpijskih kvalifikacij, kjer si bo končni zmagovalec zagotovil nastop na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu. Srbi so na lanskem evropskem prvenstvu premagali Francoze v domačem polfinalu in preprečili francosko-slovenski spopad v Parizu, tokrat pa se bodo izbranci Alberta Giulianija vendarle udarili z "galskimi petelini", ki so se v Berlinu maščevali Srbom (3:0), a nato izgubili proti kasnejšim zmagovalcem skupine Bolgarom (2:3) in nazadnje tudi proti Nizozemcem (2:3).

Slovenci so v sredo odigrali zadnjo tekmo predtekmovanja. Premagali so Češko s 3:1 in si s tem zagotovili prvo mesto v skupini. Če bi izgubili, bi kot drugi igrali z Bolgarijo. A s tekmeci v polfinalu se v slovenskem taboru niso obremenjevali, saj se zavedajo, da morajo za želeni cilj, OI v Tokiu, premagati tako polfinalnega kot finalnega, vse tri preostale polfinalistke pa so po moči približno enakovredne.

Možič: S svojo najboljšo predstavo Francoze lahko premagamo

"Zelo smo zadovoljni z zmago, prvo mesto v skupini ..."je po zmagi nad Češko povedal najmlajši reprezentant, kmalu 18-letni sprejemalec OK Maribor Rok Možič. "Slovenijo v vseh tekmah krasi ta ekipni duh, mogoče nimamo tako močnih posameznikov kot ostale ekipe, ampak smo zelo dobro povezani kot ekipa,"je še povedal Možič.

"To se je pokazalo tudi ob zmagi proti Čehom in upam, da bo mogoče tudi proti Francozom ta ekipa prevladala in se bomo veselili nove zmage. Pričakujem težko tekmo, a mislim, da jih lahko s svojo najboljšo predstavo premagamo. Zelo sem zadovoljen, da sem dobil priložnost in jo tudi dobro izkoristil. Na koncu smo zmagali in smo zelo zadovoljni ter v pričakovanju polfinala,"je sklenil Možič.

Vse ekipe so močne

Medtem ko so Bolgare Slovenci pred kratkim že premagali na domačem EP, pa imajo s Francozi manj lepe izkušnje. Slovenija je s Francijo igrala v finalu EP leta 2015, na katerem je tako kot na lanskem v Parizu osvojila srebro. Poraženi pa so Slovenci zapuščali igrišče tudi po zadnji medsebojni tekmi, v Gdansku v prvem krogu kvalifikacij za olimpijske igre. Selektor Giuliani je proti Čehom v drugem delu tekme na klopi pustil nekatere nosilce igre in jim tako namenil nekaj počitka pred polfinalom.

"Nismo si izbirali nasprotnika v polfinalu, saj so vse ekipe močne. Vemo, da nas čaka težka tekma, vendar bomo poskusili dati na igrišču vse od sebe. Zelo sem vesel, da je mladi Možič dobro izkoristil ponujeno priložnost, saj je zlasti v napadu izredno močan," je selektor slovenske ekipe dejal pred polfinalom.

Zgoščen ritem tekem v Berlinu nobeni ekipi ne bo dovolil prav veliko počitka. Slovenci bodo imeli do nje manj kot 24 ur počitka, še nekaj ur manj pa Francozi, saj so predtekmovanje sinoči končali šele ob 23. uri. Nemci kot gostitelji pa so si izbrali večerni polfinalni termin ter s tem morda majhno prednost, saj bodo edini na turnirju imeli dva dni počitka.