Rok Možič: Želim pomagati ekipi, želim zmagovati

"V reprezentanci želim večjo vlogo, kot sem jo imel do zdaj. Pripravljen sem na to, seveda pa odloča trener. Jaz želim biti ves čas na igrišču, želim igrati vse tekme, pomagati ekipi, želim zmagovati," je pogovor z novinarji pred odhodom v Južno Ameriko začel 20-letni Mariborčan, ki je v reprezentanci opozoril nase že v lanski ligi v mehurčku Riminija, nato pa pokazal nekaj dobrih predstav še na evropskem prvenstvu, na katerem je Slovenija še tretjič osvojila srebrno kolajno.

"Seveda se bo v Braziliji poznala njuna odsotnost, njuna izkušenost, naredili pa bomo vse, da čim manj. Mislim, da so pripravljalne tekme pokazale, da se je ekipa dobro ujela. Mlajši, ki so poskrbeli za novo energijo, so se spoznali z višjo ravnjo, uigrali s starejšimi, mislim, da smo naredili dosti v tem kratkem času in da bomo to tudi pokazali. Verjamem, da nas čaka lepo poletje," meni Možič, ki kot vsi v slovenskem taboru trdi, da je glavni cilj reprezentance svetovno prvenstvo, da pa tudi liga narodov še zdaleč ni nepomembna.

Prepričan je, da bo zadovoljen tudi z reprezentančnim delom sezone, ki ga je začel na pripravljalnih tekmah proti Srbiji in Bolgariji, nadaljeval pa ga bo v ligi narodov, kjer bo zagotovo glavni slovenski sprejemalec, vsaj do takrat, ko se v ekipo vrneta Tine Urnaut in Klemen Čebulj.

"Za nas so vse tekme pomembne, tudi prijateljske. Borimo se za lestvico, borimo se za olimpijske igre, zato je vsaka zmaga še kako dobrodošla. Pred začetkom lige je tudi še nekaj nejasnosti. Mi trenutno ne vemo, kdaj se nam bodo pridružili Urnaut, Vinčić in drugi, ne vemo, koliko priložnosti bo selektor dajal mlajšim in manj izkušenim, ne vemo, v kakšnih sestavah bodo igrali drugi. Vemo pa, da se bomo poskušali dokazati, zabeležiti čim več zmag in se uvrstiti vsaj med najboljšo osmerico," je načrte ekipe v ligi narodov predstavil čudežni deček slovenske odbojke.

Možiču je letošnja različica lige bolj všeč kot lanska. "Nisem rad na istem mestu, rajši imam potovanja. Še posebno v take države, kot sta Brazilija in Filipini, v katerih še nisem bil. Jasno je, da v te kraje ne potujemo kot turisti, vseeno pa upam, da se bo našel čas, da si kaj ogledamo in obiščemo kakšno plažo," se nadeja odbojkar, ki se zaveda, da bo za to potrebno dobiti dovoljenje selektorja Marka Lebedewa, s katerim je do zdaj zelo zadovoljen.

"Vsak selektor ima nekaj svojega. Osnovne vaje na treningih so si sicer podobne, ne moreš odkriti nekaj novega, zagotovo pa ima vsak trener neke svoje metode, predvsem taktične. Meni so njegove ideje všeč, imava tudi dober odnos. Na začetku sicer njegove zamisli še nismo izvajali tako, kot si je želel, a smo napake uspešno popravljali in vsako pripravljalno tekmo odigrali bolje. Gremo korak za korakom, verjamem, da bomo najboljši, ko bo to najbolj potrebno," je zaenkrat zadovoljen z delom selektorja in povezanostjo z njim Možič.

Zadovoljen je tudi z napredkom svoje forme: "Za mano je težka in dolga sezona. V italijanskem prvenstvu na koncu nisem igral, kot bi si želel tudi zaradi težav s poškodbo gležnja. Počitek po prvenstvu mi je dobro del, počasi prihajam v formo, v reprezentanci spet želim biti na najvišji ravni."