Rok Možič: Vemo, od kod preti nevarnost

Slovenija je v skupini B odigrala pet tekem in dosegla tudi pet pomembnih zmag. Oddala je le niz, in sicer na prvi tekmi proti Ukrajini. Zgodovinski izkupiček, bi lahko dejali: "Zagotovo smo zadovoljni, prvo mesto, pet zmag, tega smo si želeli pred začetkom prvenstva. To prinaša nekaj točk na svetovni lestvici, kar je za nas zelo pomembno. Sedaj pa nas čakajo težki nasprotniki Turki, ki so morda nekoliko nepričakovano zaključili kot četrti v skupini D. Imajo veliko kvalitete, tako da moramo biti zelo previdni in pazljivi. Zares nam je prišel prav ta sredin dan počitka, v četrtek smo že imeli na urniku fitnes in trening, sedaj pa ja, glave povsem na Turčiji," pove Rok Možič.

"Turki imajo v svoji ekipi enega najboljših korektorjev Adisa Lagumdžijo. Poleg tega so dobri tudi na sprejemu, pohvaliti pa je treba tudi podajača. Zagotovo lahko rečem, da vemo, od kod preti nevarnost. Potem pa je tukaj še Alberto Giuliani, ki bo zagotovo zelo motiviran, ampak motivirani bomo tudi mi. Pozna nekaj igralcev, toda mi smo v drugačni formaciji sedaj. Če bomo mi odigrali dovolj dobro, se nimamo kaj za bati. Je pa dejstvo takšno, da tekma ne bo lahka," še doda.

Slovenski odbojkarji so s svojimi predstavami prepričali odbojkarsko javnost, energija, ki jo kažejo na igrišču, je vidna vsem. "Mi poskušamo zares čim bolj uživati na igrišču, se imeti dobro. To se mi zdi, da je nekakšen glavni ključ. Vse skupaj pa povezati z dobro igro. Mislim, da smo se dobro pripravili, igramo dobro, toda v takem ritmu je treba sedaj nadaljevati. Obstajajo rezerve. Stvari še lahko izboljšamo. Osredotočiti pa se moramo predvsem na nas, ne toliko na nasprotnika. Kot sem že dejal, imamo dovolj kvalitete, če igramo našo igro, smo dovolj dobri za večino nasprotnikov."

Dobre predstave na igrišču se odražajo tudi v številkah, s katerimi so se poigrali na odbojkarski zvezi: