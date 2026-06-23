Letošnja izvedba Lige narodov se je začela na Kitajskem, kjer je slovenska odbojkarska reprezentanca premagala Kitajsko, Poljsko in Kubo, za slovo od azijskega vzhoda pa izgubila proti Japonski. "Imeli smo tri zelo težke tekme, pet nizov na vsaki od njih. Z borbenostjo in ekipno igro nam je uspelo. Na žalost smo se vrnili s porazom proti Japonski, ki nam že par let povzroča preglavice. Ekipni duh je kljub temu odličen. Priključilo se je nekaj mladih igralcev, ki so zdaj že spoznali, kako deluje sistem v reprezentanci," je uvodoma povedal Rok Možič.

Varovanci Fabia Solija so nato pripotovali v slovensko prestolnico, kjer se bo v sredo nadaljevala Liga narodov. "Nekaj najlepšega je, da smo se po uspešnem turnirju vrnili domov. V čast nam je, da lahko igramo za slovenski dres pred domačo publiko. Stožice nam dajo dodatno energijo in želim si, da bo navijačev čim več. Čakajo nas zelo težke tekme, tako da se nadejam vrhunske odbojke," je nadaljeval slovenski sprejemalec.