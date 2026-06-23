Letošnja izvedba Lige narodov se je začela na Kitajskem, kjer je slovenska odbojkarska reprezentanca premagala Kitajsko, Poljsko in Kubo, za slovo od azijskega vzhoda pa izgubila proti Japonski. "Imeli smo tri zelo težke tekme, pet nizov na vsaki od njih. Z borbenostjo in ekipno igro nam je uspelo. Na žalost smo se vrnili s porazom proti Japonski, ki nam že par let povzroča preglavice. Ekipni duh je kljub temu odličen. Priključilo se je nekaj mladih igralcev, ki so zdaj že spoznali, kako deluje sistem v reprezentanci," je uvodoma povedal Rok Možič.
Varovanci Fabia Solija so nato pripotovali v slovensko prestolnico, kjer se bo v sredo nadaljevala Liga narodov. "Nekaj najlepšega je, da smo se po uspešnem turnirju vrnili domov. V čast nam je, da lahko igramo za slovenski dres pred domačo publiko. Stožice nam dajo dodatno energijo in želim si, da bo navijačev čim več. Čakajo nas zelo težke tekme, tako da se nadejam vrhunske odbojke," je nadaljeval slovenski sprejemalec.
Slovenija bo domači turnir začela v sredo proti Kanadi, v četrtek igrala z Bolgarijo, po dnevu premora pa jih med vikendom čakata še obračuna proti Braziliji in Italiji. In kaj našim odbojkarjem pomenijo dvoboji s takšnimi ekipami? "Čast in izziv. Igrati proti takšnim ekipam pred domačimi gledalci je nekaj najlepšega, nismo pa prišli zato, da bomo samo igrali. Želimo si čim več zmag. Če igramo našo najboljšo igro, jih zagotovo lahko premagamo, če bomo malo pod tem, pa lahko imamo težave," pravi 24-letnik.
"Morda bo najpomembnejša prva tekma proti Kanadi, ki je mogoče malo manj kvalitetna reprezentanca od ostalih treh. Zelo bi bil zadovoljen, če tako kot na Kitajskem premagamo tri od štirih, seveda pa je glavni cilj premagati vse," je zaključil Možič.
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