Roku Možiču prestižna nagrada v Italiji

"Zelo sem vesel in počaščen ob tej nagradi. Prikazuje neko delo skozi celotno leto. Imel sem sicer nekaj slabših tekem, nekaj vrhunskih, ampak povprečje 20 točk na tekmo v italijanski ligi je res vrhunski dosežek," je dejal slovenski odbojkar Rok Možič. "Seveda se je za to treba zahvaliti tudi ekipi. Sam sicer vedno poudarjam, da so zame ekipni dosežki bolj pomembni kot individualni. Ne glede na to sem ponosen na svoj dosežek in upam, da ga bom v prihodnje še kdaj ponovil," je še povedal Možič.

Možič bo obe nagradi prejel na uvodni tekmi nove sezone prvenstva, 9. oktobra, proti Trentinu.