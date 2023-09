Romuni med osem v Evropi

Romuni so gladko dobili prva dva niza, Hrvati prav tako zanesljivo tretjega, negotov boj pa se je razplamtel v četrtem. Hrvati so že vodili z 22:19, a so tekmeci dobili štiri točke zapovrstjo in nekaj trenutkov pozneje prišli tudi do zaključne žoge. Niso je izkoristili, Hrvati pa so tretjo. Slovenski sosedi so nepopustljivost pokazali tudi v "tie breaku", v katerem so zaostajali z 2:6, vendar prišli do izenačenja na 8:8. Na drugi pritisk v tem delu pa niso več našli odgovora, tako da se poslavljajo od prvenstva.

Pri Romunih je blestel korektor Alexandru Ratu, ki je ob več kot 60-odstotni uspešnosti napadov dosegel 30 točk. Robert Calin se je izkazal s petimi bloki, pri Hrvaški pa je Petar Đirlić, nekdanji igralec ACH Volleyja, prispeval 29 točk, od tega dve s servisi ter štiri z bloki.