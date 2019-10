Eurovolley z dobičkom, odbojkarji si bodo razdelili vsaj 280.000 evrov

Po Eurovolleyju so v glavnem znani tudi finančni učinki, kar se tiče izkupička organizatorjev, kot tudi nagrad srebrnim odbojkarjem in strokovnemu štabu: dobili bodo vsaj 280.000 evrov nagrade, z 200.000 jih je nagradila krovna evropska organizacija, 50.000 je prispevala slovenska vlada, 30.000 pričakujejo še od ministrstva, mogoče bo še nekaj dodatnega denarja, je dejal presednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

"Pred prvenstvom smo ocenili, da bo stroškov za to prvenstvo 1.250.000 evrov, pri tej številki je že bila upoštevana kotizacija v višini 375.000 evrov, ki nam jo je pokrila država. V kalkulaciji prihodkov smo menili, da bomo prodali okoli 50.000 vstopnic. Ta številka je z izjemnimi nastopi naše reprezentance bistveno višja, presegla je 70.000. Ostali prihodki so z naslova sponzorskih in drugačnih aranžmajev, tu je še variabilni del- prodane vstopnice. Predvidevali smo, da bomo imeli 100.000 evrov dobička, seveda se z večjim številom ljudi povečajo tudi nekateri stroški, predvsem varovanja, toda, ko bomo potegnili črto, se bo naš plus meril v višini nekaj sto tisoč evrov. Moramo sicer še urediti prilive in odlive, pri čemer k prilivom ne prištevamo nagrad, te se vodijo ločeno in niso namenjene zvezi, ampak bodo šle v celoti igralcem. " je dejal Ropret.

Predsednik je zanikal govorice, da se je z Albertom Giulianijemže pogovarjal o novi pogodbi, potrdil pa je, da ostaja slovenski selektor: "Alberto ostaja selektor, ima še pogodbo za eno leto. Pričakujem pa, da se bo v kratkem, če ne prej, na januarskih olimpijskih kvalifikacijah v Berlinu, pojavil kakšen menedžer, ki bo skušal poskrbeti za kakšne popravke v pogodbi. O tem nas učijo izkušnje," je dejal Ropret.