Ropret: EP priznanje za vse, kar smo dali odbojki

Z razkritjem logotipa se je neuradno začelo evropsko odbojkarsko prvenstvo. Ste zadovoljni z modernim simbolom, v katerem bo kanček zelene, ki simbolizira Slovenijo? “Imamo ga, to je ta hip najbolj pomembno. Dolgo smo čakali na ta trenutek in zdaj lahko začnemo z delom, sploh tistim birokratskim. Moram priznati, da sem tudi sam potreboval nekaj trenutkov, da sem razumel sporčoilo barv in simbola, ki so ga izdelali. Da ga v bistvu osvojiš. Je težak za razumevanje, a ima svojo težo v vsaki od aktivnosti, za katere ga potrebujemo.”

V preteklosti se je Odbojkarska zveza Slovenije soočala tudi z bolečimi udarci z vseh strani. Ne bi jih pogrevali in naštevali, a bilo jih je kar veliko. Je to zdaj obliž na rano?

“Ne bi se preveč vračal nazaj. Rad bi dejal le, da je evropsko prvenstvo priznanje za vse, kar je Slovenija dala odbojki in kar je slovenska odbojka dala Evropi. Smo zelo pomemben igralec na evropski ravni in po mojem prepričanju je to ena od oblik priznanj za slovensko odbojko.”