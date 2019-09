Ropret: Evropsko prvenstvo je darilo igralcem, želimo si polnih Stožic

"Pred nami so še trije dnevi, nekaj detajlov bomo še izpilili. Na splošno pa smo na prvenstvo že nekaj časa dobro pripravljeni. Takšnih dogodkov smo vajeni, je pa res, da je organizacija Euro Volleyja na višji ravni, kot smo jih bili vajeni," je o zadnjih malenkostih pred začetkom EP dejal predsednik slovenske odbojkarske zveze Metod Ropret na današnjem druženju z novinarji na prizorišču EP v Stožicah, ki je bilo za slovensko ekipo zadnje v takšni obliki pred začetkom tekmovanja."Skupaj z ekipo rešujemo vse izzive in na EP smo zelo zelo dobro pripravljeni. Zanimanje javnosti je tokrat največje in veliko je tudi spremljajočih aktivnosti. A glede logistike je bila organizacija SP deklet do 23 let morda celo večji zalogaj. Tu je v prvem delu le šest ekip, zato po tej plati to ne bo poseben zalogaj za nas," je o logističnih izzivih dejal predsednik zveze.

"Ti fantje so desetletje in več, nekateri tudi 15 let, na voljo Sloveniji, reprezentanci. V vseh letih so prinesli ogromno veselja vsem nam. To, da jih podpremo, jim enostavno dolgujemo," pa je o podpori navijačev svojim odbojkarjem dejal Ropret. Tri dni pred EP so prodali več kot 20.000 vstopnic, zeleni spodnji ring dvorane bo vsaj na tekmi z Rusijo poln, število prodanih vstopnic pa se povečuje iz dneva v dan. Prireditelji upajo, da bo odziv javnosti še boljši z vsako tekmo in z uspehi Slovenije.