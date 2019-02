Ropret: Gardini nam je rekel ja, nato pa si premislil

Jutri bo minilo 14 dni od sestanka razširjenega strokovnega sveta Odbojkarske zveze Slovenije, napočil bo trenutek, ko bi - vsaj takšne so bile napovedi predsednika OZS Metoda Ropreta – skoraj zagotovo morali razkriti ime novega selektorja slovenske moške reprezentance. Zasedbe, ki odšteva mesece do domačega evropskega prvenstva. A se to, nekoliko nepričakovano, ne bo zgodilo. Pri krovni organizaciji so sicer vseskozi verjeli, da temu ne bo tako, ampak v zgodbi z glavnim kandidatom za selektorja Andreo Gardinijem, je prišlo do nepričakovanega zasuka. “Še v ponedeljek sem bil prepričan, da selektorja imamo. Prvi kontakti so bili zelo dobri, konkretni pogovori uspešni, pokazal je veliko željo po vodenju slovenske izbrane vrste. Prepričani smo bili, da je zgodba zaključena, da bomo določili le še termin uradne predstavitve,” je za 24ur.com uvodoma povedal predsednik OZS Ropret.