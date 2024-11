Ropret in Cretu se bosta sestala sredi decembra

Ravno to utegne predstavljati težavo, ko gre za pogajanja predsednika OZS Metoda Ropreta in trenerja oz. kluba, ki se zaveda, da bi bila lahko dvojna funkcija strokovnjaka težava, ko gre za izpolnjevanje klubskih ciljev.

Podeljene nagrade Odbojkarske zveze Slovenije zaslužnim

V sklopu 100-letnice odbojke na Slovenskem so podelili tudi posebna priznanja posameznikom, ki so močno vplivali na razvoj slovenske odbojke. Prejeli so jih Branko Dolenc, Edi Dolinšek, Janko Goleš, Viktor Krevsel, Anica Mihorko in Adolf Urnaut.