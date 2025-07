Ropret in Pajenk nazaj v odbojkarski vrsti

V reprezentanco se po bolezni vračata kapetan Tine Urnaut in Žiga Štern , Soli pa bo lahko računal tudi na dva dolgoletna člana izbrane vrste Ropreta in Pajenka.

Ta čas so Slovenci na 12. mestu lestvice lige narodov, na vrhu so Brazilci s sedmimi zmagami pred Poljaki in Italijani, ki imajo po šest zmag.

Za slovenskimi odbojkarji sta turnirja lige narodov v Riu de Janeiru in Burgasu, na katerih so nanizali štiri zmage in štiri poraze.

"Lepo se je vrniti in po dolgem času spet videti fante. Moram reči, da je bilo kar malo čudno dva meseca brez njih. A zato sem še toliko bolj spočit in motiviran prišel nazaj in upam, da se mi bo uspelo dobro vključiti v ekipo in se dobro pripraviti na svetovno prvenstvo," je za slovensko odbojkarsko zvezo dejal Gregor Ropret.

Alen Pajenk pa je z nasmehom dodal: "Občutki po vrnitvi so mešani. Malo počitka je prišlo prav, da se je telo spočilo. S trenerjem smo se pogovorili. Ne bom rekel, da me je prosil, ampak dogovor je bil, da se pridružim ekipi in ji morda pomagam že na tretjem turnirju. Če pa bom za to dovolj pripravljen, bomo videli."

Prvo tekmo bodo slovenski odbojkarji v dvorani Stožice igrali v sredo, 16. julija, ko se bodo ob 20.30 pomerili s Kanadčani.