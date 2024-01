Ropret iz Italije na Poljsko

" V lanski sezoni smo v ekipi uporabljali več rotacij in sem dobival več priložnosti za igro. Če igraš v istem klubu kot Giannelli, se je res težko prebiti v udarno zasedbo in moram priznati, da je zame to kar težka situacija. Prav to je bil eden od razlogov, da odhajam v Rszeszow, kjer me čaka vloga prvega podajalca, in tega se že zelo veselim ," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran OZS dejal Ropret.

V Rszeszowu sta v lanski sezoni igrala dva naša reprezentanta, in sicer Jan Kozamenik, ki se je nato preselil v italijanski Itas Trentino, in Klemen Čebulj, ki še naprej brani barve Resovie. Ropret ima tako vse potrebne informacije o klubu in ekipi, za katero upa, da ji bo pomagal do čim vidnejših rezultatov: "Z dogajanjem v poljski ligi sem dobro seznanjen, veliko informacij pa sem dobil tudi od Klemna in Jana. Poljska in italijanska liga sta trenutno najmočnejši ligi na svetu in zanimivi za vse igralce. Vesel sem, da gre ekipi Rszeszowa v prvenstvu za zdaj precej dobro, medtem ko so bili rezultati v ligi prvakov slabši. A končnica šele prihaja in upam, da bo Resovii uspelo doseči vsaj tak rezultat kot v lanski sezoni," je za Plus Ligo še dejal Ropret.

V prihodnji sezoni bomo lahko v dresu Asseco Resovie Rszeszow še naprej spremljali tudi Klemna Čebulja, ki ostaja v zasedbi tega poljskega prvoligaša.