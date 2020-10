Ropret kot prvi Slovenec v upravnem odboru Evropske odbojkarske zveze

V boju za predsedniško mestoAleksandar Boričić je prepričljivo premagal tekmeca, Estonca Hanna Pevkurja, s 36 glasovi proti 19.Metod Ropret pa je bil uspešen pri kandidaturi v upravni odbor. Za 18 mest (dodatno 19. zaseda predsednik) se je potegovalo 27 kandidatov iz 27 držav. Predsednik OZS je dobil veliko podporo 34 glasov.

Ropret: Priznanje celotni slovenski odbojki

"Seveda sem vesel izjemno visoke podpore in svoje izvolitve. Vendarle pa moram reči, da tega ne ocenjujem toliko kot priznanje meni ali mojemu delo osebno, ampak priznanje celotni slovenski odbojki, celotni organizaciji, kajti resnično smo v zadnjih letih celotni Evropi dokazali, da znamo in da zmoremo ter da tako organizacijsko kot tekmovalno sodimo med najboljše države v Evropi," je dejal Ropret, prvi Slovenec, ki bo opravljal to funkcijo.