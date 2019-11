Ropret: Moramo vztrajati na pozitivnem valu, ki ga še naprej nosijo 'posledice' srebrnega EP

16. konferenca Sporto o marketingu in sponzorstvih v športu se je končala s tradicionalno podelitvijo nagrad. Do svojega dela pogače je prišla tudi Odbojkarska zveza Slovenije, ki je pred dvema mesecema fantastično organizirala EP v Stožicah, ob tem pa so naši reprezentanti drugič v zgodovini osvojili srebrno odličje. O tem in še o čem se je z našim novinarjem Maticem Flajšmanom pogovorjal predsednik OZS Metod Ropret.

Metod Ropret FOTO: Damjan Žibert Na Sportu so vnovič podelili tudi nagrade za najboljše regionalne primere dobre prakse na področju sponzorstev in marketinga v športu. Mednarodna strokovna žirija, na čelu katere je bil predsednik Evropskega sponzorskega združenja (ESA) Andy Westlake, je nagradila več projektov v različnih kategorijah. Za najboljši športni dogodek je bilo izbrano evropsko prvenstvo v odbojki EuroVolley 2019 (nosilec pravic: Odbojkarska zveza Slovenije, prijavitelj: Odbojkarska zveza Slovenije).