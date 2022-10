Ropret na klubskem SP

Svetovna odbojkarska zveza (FIVB) je sporočila gostitelja klubskega svetovnega prvenstva, to sta brazilski Betim, kjer bo tekmovanje potekalo med 7. in 11. decembrom, ter turška Antalya, kjer bomo vrhunsko odbojko spremljali med 14. in 18. decembrom.

Pri moških bo gostitelj tekmovanja brazilski Sada Cruzeiro Volei, sicer tudi južnoameriški prvak. Namesto evropskega prvaka, poljske ekipe Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn-Kozle, ki jo je do zmage vodil slovenski selektor Gheorghe Cretu, a se za sodelovanje na klubskem svetovnem prvenstvu ni odločila, bo priložnost dobila italijanska Sir Safety Susa Perugia, za katero igra slovenski reprezentančni podajalec Gregor Ropret. Spremljali bomo, kot poroča uradna spletna stran OZS, še nastope podprvaka evropske lige prvakov, italijanskega Trentino Itasa. V Brazilijo bo potoval azijski klubski prvak, iranski Paykan Club, za prestižno zmago pa se bosta borila še južnoameriški podprvak, brazilski Itambe Minas in tretja najboljša ekipa Južne Amerike, brazilska Volei Renata.

V boj za svetovno krono se bo tudi pri ženskah podalo šest ekip: zmagovalke in drugouvrščene iz elitne evropske lige prvakinj, turški VakifBank Spor Kulubu in italijanski Prosecco DOC Imoco Conegliano, zmagovalke in drugouvrščene iz južnoameriškega klubskega prvenstva, brazilski ekipi Gerdau Minas in Dentil Praia Clube, zmagovalke azijskega klubskega prvenstva, Kuanysh Club iz Kazahstana ter gostiteljice tekmovanja, odbojkarice Eczacibasi Dynavit iz Istanbula.