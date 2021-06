Ropret najboljši podajalec, Čebulj rekorder

Po številu doseženih točk po devetih tekmah Lige narodov prvo mesto lestvice zaseda nizozemski reprezentant Nimir Abdel-Aziz s 180 točkami, drugi je Rus Maksim Mihajlov s 136 točkami, tretji pa Iranec Saber Kazemi s 122 točkami. Le eno manj je doslej zbral Klemen Čebulj na četrtem mestu. V prvi petdeseterici so še Tonček Štern (17. mesto, 87 točk), Tine Urnaut (31. mesto, 76 točk) in Alen Pajenk (37 mesto, 71 točk). Klemen Čebulj je na včerajšnji tekmi proti Rusiji postal tudi rekorder letošnje Lige narodov, saj mu je kot prvemu na posamezni tekmi uspelo prebiti mejo 30 točk, nanizal jih je namreč 32. Doslej je v zgodovini lige to uspelo le še šestim odbojkarjem. V slovenski izbrani vrsti imamo tudi najboljšega podajalca, saj Gregor Ropret prepričljivo zaseda prvo mesto v razvrstitvi, kar pomeni, da naši napadalci v največji meri izkoristijo njegove podaje. Ropretov najbližji zasledovalec je Srb Nikola Jovović .

Med izvajalci začetnih udarcev je za zdaj najuspešnejši že omenjeni Nimir Abdel-Aziz, ki je nanizal 26 asov, Klemen Čebulj je s 14 asi na šestem mestu. V obrambnih akcijah navdušuje slovenski prosti igralec Jani Kovačič, ki je s 86 obrambami na četrtem mestu, vodi Italijan Fabio Balaso s 103 obrambami. Kovačič s 56 idealnimi sprejemi zaseda šesto mesto med sprejemalci, na prvem je Brazilec Thales Hoss s 60 idealnimi sprejemi. Naš odbojkar je uvrščen tudi na 4. mesto lestvice najboljših prostih igralcev, na prvem je Italijan Balaso. Med najboljšimi desetimi blokerji turnirja na devetem mestu najdemo Jana Kozamernika s 14 bloki in povprečjem 0,41 bloka na niz. Na prvem mestu je Srb Marko Podraščanin s povprečjem 0,84 bloka na niz in skupno 32 bloki.

Slovenci v lovu na končnico

Slovenski odbojkarji so z novima dvema točkama, ki so ju osvojili z zmago proti Rusiji, obdržali četrto mesto lestvice lige narodov, a so zdaj z 19 točkami na njem izenačeni s Srbi, ti so s 3:1 ugnali ZDA. Boj za prva štiri mesta bo še hud, šest krogov pred koncem pa je v najboljšem položaju Brazilija, ki je s 3:0 dobila derbi s Poljsko.

Liga narodov se bo po treh dneh premora nadaljevala v torek, ko naše odbojkarje čaka obračun z Brazilci, zatem se bodo pomerili še z Avstralijo in Iranom.