Ropret: Nekaj mora ostati tudi za prihodnjo sezono

Odbojkarji ACH Volleyja so znova potrdili svojo prevlado na domačih tleh in sezono okronali z naslovom državnih prvakov. Po osvojeni zlati medalji je svoje vtise strnil podajalec Grega Ropret:

"Vemo, kako je tukaj, v ACH-ju je pritisk na zmago vedno prisoten. To je povsem normalno, saj si klub glede na sestavo ekipe, proračun in vse ostalo absolutno zasluži, da naslov ostane doma. Nekaj pritiska je torej vedno, vendar danes to ni bil glavni razlog, da smo v prvem nizu delovali zadržano. V tekmo smo vstopili nekoliko premehko, preveč v slogu 'saj bo šlo'. Kot smo že večkrat poudarili, Kamnik celo sezono čaka na svojo priložnost, in mi smo jim jo v prvem nizu ponudili, zato so ga zasluženo dobili. Nato smo se prebudili, zmanjšali število podarjenih žog in lastnih napak, kar je omogočilo, da je naša kakovost prišla do izraza."