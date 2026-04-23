Odbojka

Ropret: Nekaj mora ostati tudi za prihodnjo sezono

Ljubljana, 23. 04. 2026 06.09 pred 6 urami 2 min branja 0

Avtor:
Nina Mihalič
Ljubljančani do 22. naslova državnih prvakov

Odbojkarji ACH Volleyja so sklenili še eno uspešno sezono, tako na domačem kot evropskem parketu. Veliki evropski preboj jim sicer ni uspel, a v taboru oranžnih zmajev sezono kljub temu ocenjujejo kot zelo dobro. Po tekmi je spregovoril Grega Ropret, ki je izpostavil težo dresa 22-kratnih državnih prvakov, dotaknil pa se je tudi reprezentance. V njej ga letos ne bo, vendar poudarja, da zgodba morda še ni zaključena, saj zadnje besede glede reprezentančne kariere še ni rekel.

Odbojkarji ACH Volleyja so znova potrdili svojo prevlado na domačih tleh in sezono okronali z naslovom državnih prvakov. Po osvojeni zlati medalji je svoje vtise strnil podajalec Grega Ropret:

"Vemo, kako je tukaj, v ACH-ju je pritisk na zmago vedno prisoten. To je povsem normalno, saj si klub glede na sestavo ekipe, proračun in vse ostalo absolutno zasluži, da naslov ostane doma. Nekaj pritiska je torej vedno, vendar danes to ni bil glavni razlog, da smo v prvem nizu delovali zadržano. V tekmo smo vstopili nekoliko premehko, preveč v slogu 'saj bo šlo'. Kot smo že večkrat poudarili, Kamnik celo sezono čaka na svojo priložnost, in mi smo jim jo v prvem nizu ponudili, zato so ga zasluženo dobili. Nato smo se prebudili, zmanjšali število podarjenih žog in lastnih napak, kar je omogočilo, da je naša kakovost prišla do izraza."

Ob koncu uspešne sezone so potegnili črto pod doseženim in pogled že usmerili naprej.

"Mislim, da ne moremo biti preveč nezadovoljni. Seveda pa smo si tudi v Evropi želeli narediti še korak dlje. Na žalost se je razpletlo drugače, tudi zaradi dejavnikov, na katere nismo mogli vplivati, od zahtevnega žreba do daljše odsotnosti kapetana, pri čemer se je jasno pokazalo, koliko nam on (Urnaut) pomeni. Škoda predvsem zaključka proti Piacenzi, drugo tekmo bi lahko odigrali bolje in se morda celo veselili naslova v pokalu CEV. A nekaj mora ostati tudi za prihodnjo sezono. Zdaj si moramo najprej odpočiti, fantje z reprezentančnimi obveznostmi bodo hitro nadaljevali ritem, nato pa bo na nas, da ob začetku nove klubske sezone znova damo vse od sebe in poskušamo v Evropi narediti še korak naprej," se o načrtih razgovori Ropret.

37-letni dolgoletni slovenski reprezentant je ob koncu pojasnil, zakaj ga letos ne bo v reprezentančnem dresu, a si za prihodnost vrat še ni povsem zaprl.

