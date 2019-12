Ropret nezadovoljen zaradi odpovedi odbojkaric, 'visi' tudi Chiappini

"Moram reči, da je naš edini neuspeh v minuli reprezentančni sezoni ta, da se dekleta niso uvrstila v zlato ligo," je na novinarski konferenci dejal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) Metod Ropretin pod vprašaj postavil prihodnost italijanskega strokovnjaka na klopi deklet Alessandra Chiappinija.

"Njihov nastop na evropskem prvenstvu in uvrstitev v osmino finala lahko ocenimo kot uspešen, toda želeli smo si tudi uvrstitev v višji rang lige narodov, a v srebrni ligi nismo igrali z najboljšo postavo. Prav to je tisto, kar se moramo vprašati za prihodnost. Žoga je bolj na naši kot na strani stroke. Mi moramo v pogovoru z dekleti ugotoviti, ali smo vsi skupaj pripravljeni, da stoodstotno sledimo svojim ciljem. To moramo najprej rešiti, potem pa se lotiti zadeve v zvezi s selektorjem,"je nadaljeval Ropret.

Četrto mesto kadetinj na EP 'velikanski uspeh'

Predsednik ni skrival razočaranja, ker se dekleta na pozive selektorja ne odzivajo tako kot moški, meni pa, da imajo tudi one lepo prihodnost. To dokazuje dejstvo, da pri OZS že razmišljajo o organizaciji ene od skupin evropskega ženskega prvenstva leta 2023.

"Dekleta so dobra, imamo tudi nadarjene kadetinje, ki so na evropskem prvenstvu osvojile četrto mesto, kar je bil vsaj zame velikanski uspeh. Čez nekaj let bomo lahko sestavili ekipo, ki bi lahko z domačim prvenstvom‒doslej so nas mnogi pozvali, da ga organiziramo in mi smo priprave na to že začeli‒ podaljšala odbojkarsko evforijo. Toda morajo se zgledovati po fantih, pri katerih v vseh teh letih ni bilo niti ene odpovedi, če vmes ni posegla višja sila," meni Ropret, ki je skupaj s sodelavci novinarsko konferenco izkoristil tudi za predstavitev novih prostorov zveze, iz Tivolija so se preselili na Osnovno šolo Maksa Pečarja v Črnučah.

'Vzdušje se ne ustvarja preko noči in z enim samim vrhunskim rezultatom'

Prvi mož slovenske odbojke je tudi prepričan, da bo slovenska odbojka z uspehom na domačem odbojkarskem prvenstvu dobila veliko več kot pred štirimi leti, ko je na prvenstvu v Bolgariji dosegla enak uspeh, srebrno kolajno.

"Vzdušje okrog nekega športa se ne ustvarja preko noči in se ne ustvarja z enim samim vrhunskim rezultatom. Ljudje so po uspehu leta 2015 odbojko do neke mere spoznali, zdaj pa smo z nekim kontinuiranim delom in rezultati postopoma vzpostavljali ta čustva, najbrž pa so z uspehom na domačem prvenstvu povsem splavala na površje. Prepričan sem, da gre za trajno zgodbo, kot nekaj, kar je prepoznano, sestavljeno in dobro vodeno, tako da verjamem, da bo zanimanje za odbojko ostalo. Odbojka je prebila neviden zid. Dolgo časa smo zaostajali za drugimi ekipnimi športi in tudi nekaterimi posamičnimi, zdaj je drugače in ne vidim bojazni, da tako ne bi ostalo,"je s trenutnim stanjem zadovoljen predsednik.

A Ropret vendarle priznava, da zveza z njim na čelu ni storila dovolj za promocijo domačih tekmovanj. Kot pravi Ropret, se je to zgodilo zaradi zasledovanja rezultatov reprezentanc, obljublja pa, da bo v prihodnosti bolje in da bodo bolj zadovoljni tudi klubi. Prva napoved tega je, da je podpisala pogodbo s športno televizijo, na kateri bodo vsaj do leta 2023 prenašali tekme državnega prvenstva, poleg tega pa naj bi podjetje Datavolley poskrbela, da bo možno dobiti več informacij o domačih tekmah, kot jih je bilo možno doslej.