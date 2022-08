Ropret o Franciji: Ni treba izgubljati besed, verjetno najboljša ekipa na svetu

Kamerunci se glasne stožiške dvorane, ki sicer ni bila povsem polna, niso ustrašili. Sredi prvega niza so povedli celo s tremi točkami razlike (11:8), a je bila razlika v kakovosti vendarle prevelika, da bi lahko v podobnem ritmu nadaljevali. Slovenci so tako vlogo favoritov upravičili z na papirju gladko zmago s 3:0.

"Bilo smo kar malo presenečeni, kako je Kamerun začel tekmo. Vedeli smo, da so fizično zelo dobri. Mi smo na začetku igrali preveč z glavo skozi zid, delali smo preveč napak in podarjali točke. Oni niso imeli kaj izgubiti. Ko jim je začelo uspevati, nam je bilo tudi nam težje, ampak na koncu smo pokazali, da smo kakovostnejši," je dodal.

33-letni Ropret in sedem let mlajši Kozamernik sta se strinjala, da časa za spanje na lovorikah ni. Naši reprezentanti so o naslednji tekmici Franciji začeli razmišljati, še preden so v petek zapustili Stožice. "Ta preklop bo treba narediti že danes. Po tekmi ni časa za veselje, treba se bo spočiti in regenerirati, jutri oddelati dovolj dobro pripravo in potem na naslednji tekmi iti na vse ali nič," je o pripravi na Francoze povedal Kozamernik.

Francozi so lani v Tokiu postali olimpijski prvaki, tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu pa so med glavnimi favoriti za prvo mesto. "Ni treba izgubljati besed. Verjetno najboljša ekipa na svetu ta hip s fantastičnimi posamezniki. Tehnično so vrhunski. To bo tekma, ki jo bomo morali odigrati na najvišjem nivoju, če jim bomo želeli parirati. Vemo, da lahko pred takim občinstvom igramo z vsakim. Komaj čakam nedeljo," jutrišnji sprektakel nestrpno pričakuje Ropret.