Ropret o selektorju Kovaču: Nisva se slišala, vse je še odprto

"Nisem se še srečal selektorjem Slobodanom Kovačem, nisva govorila, sem pa govoril z njegovimi agenti. Stoodstotno se nismo ničesar dogovorili, zato lahko rečem le, da so še vedno odprte vse možnosti," je ob konferenci Sporto, na kateri je predstavil priprave na evropsko prvenstvo, dejal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret , ki se je ozrl tudi na kvalifikacijsko skupino za olimpijske igre. Slovenija se bo za pot v Tokio merila s svetovnimi prvaki Poljaki, nekdanjimi evropskimi prvaki Francozi in Tunizijci.

Ne napaka, ampak krivica

Slovenija za turnir olimpijskih kvalifikacij ne bo kandidirala, je pa povsem blizu organizacije turnirja challenger, na katerem se bo lahko uvrstila v ligo narodov, potrebuje le še uradno potrdilo. Ta turnir bo tudi generalka za evropsko prvenstvo, za katerega priprave tečejo že nekaj časa.

"To, da bo Slovenija dobila organizacijo turnirja za uvrstitev v ligo narodov, bo nekakšna kompenzacija za vse, kar se ji je dogajalo v zvezi s svetovno ligo. Tam se je zgodila krivica, ne napaka. Slovenija je premajhen trg, da bi dobila možnost sodelovati v novem tekmovanju. Toda krivica se je zdaj popravila. Slovenci so letos izpadli iz zlate skupine evropske lige in ne bi smeli organizirati challengerja. Marsikdo se z našo odločitvijo ni strinjal, nekdo je bil zagotovo oškodovan, toda s tem je Evropska odbojkarska zveza dokazala, da ceni OZS in njeno reprezentanco. V petih letih sta obe storili ogromno, zato ni bilo nobenega dvoma, da si zasluži tudi organizacijo evropskega prvenstva," pa je dejal še en gost konference Sporto in OZS-ja, predsednik evropske zveze, Srb Aleksandar Boričić.