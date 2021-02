Ropret po kongresu: Ogledalo razvitosti je tudi uspešnost najmanjših

Vodstvo Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) je na kongresu predstavilo vrsto novosti in paketov finančne pomoči članicam v razvoju ter idej za prepoznavnost odbojke na vseh ravneh, je v izjavi za javnost sporočila Odbojkarska zveza Slovenije (OZS). Predsednik FIVB Brazilec Ary Gracaje sprva dejal, da je leto 2020 predstavljalo številne izzive ne le za odbojko, temveč tudi za druge panoge. Odpadlo je ogromno tekmovanj, vseeno pa je podpora navijačev tista, ki po mnenju predsednika zagotavlja celo najbolj svetlo prihodnost odbojke doslej.

FIVB je kot enega od pomembnejših korakov k nadaljnjemu razvoju in promociji odbojke predstavila sodelovanje s podjetjem CVC Capital Partners ter zagon platforme Volleyball World, ki bo po mnenju vodstva mednarodne zveze odbojki prinesla veliko novih priložnosti na komercialnem področju. Skozi nov projekt bo FIVB z velikimi finančnimi vložki pomagala zvezam članicam, ki bodo razdeljene v pet kategorij. Namen financiranja je zvezam ponuditi priložnost, da se še bolj razvijejo in v največji možni meri izkoristijo potencial svojih reprezentanc in aktivnosti.

Svoje vtise po kongresu je zbral tudi predsednik OZS Metod Ropret: "Najprej bi morda poudaril, da se je na kongresu še enkrat več pokazalo, da smo Evropejci gonilna sila svetovne odbojke in do kakšne mere se je odbojka v Evropi razvila. Napredovali smo na vseh ravneh in postavili koncept, ki ga zdaj počasi povzema tudi svetovna zveza."

'FIVB želi slediti našemu konceptu'

"Predsednik CEV, Aleksandar Boričić, je izvrstno predstavil naše delovanje in aktivnosti. Mislim, da se je FIVB s tem, ko želi slediti našemu konceptu, odločila prav. FIVB zdaj kot jasno ogledalo razvitosti odbojke v posamezni državi vidi uspešnost reprezentanc in sposobnost zvez, tudi najmanjših, da so uspešne in da so sposobne organizirati tekmovanja na najvišji ravni," je nadaljeval predsednik OZS.

Kot primer uspešne zveze je bila večkrat omenjena tudi Slovenija, sicer prva organizatorica katerega od tekmovanj pod okriljem FIVB po prvem valu pandemije, je še dodal v izjavi za OZS. Ropret sicer partnerstvo s CVC Capital Partners vidi kot največjo priložnost za nadaljnji razvoj, saj gre za zanesljivega, priznanega in medijsko izjemno močnega partnerja, s pomočjo katerega se odbojki obeta dokončen medijski preboj.

'Znotraj odbojke še kar nekaj neizkoriščenega potenciala'

"Prav je, da smo se vsi skupaj začeli zavedati, da je vrednost odbojkarskih tekmovanj in televizijskih prenosov mnogo večja, kot smo mislili doslej, in to dokazujejo tudi številke, ki smo jih videli v predstavitvi. Znotraj odbojke imamo štiri panoge in še kar nekaj neizkoriščenega potenciala. Poleg odbojke in odbojke na mivki je tu še odbojka na snegu, ki jo močno podpira CEV in ki ima možnosti, da jo Mednarodni olimpijski komite uvrsti v družino zimskih olimpijskih športov, tu je še vse bolj prodorna odbojka sede," je še dejal Ropret. Meni, da je svetovna odbojka na pravi poti.

Predstavniki 222 zvez so v sklopu kongresa izvolili tudi 24 članov, ki bodo skupaj s predsedniki celinskih zvez in predsednikom FIVB po novem sestavljali upravni odbor krovne odbojkarske organizacije. Med njimi je šest predstavnikov Azije in Oceanije, trije Afrike, osem je Evropejcev, trije člani bodo zastopali Južno Ameriko, štirje pa Severno in Centralno Ameriko ter Karibe. Delegati so prvič volili tudi komisijo športnikov FIVB, ki je bila ustanovljena leta 2016. Naslednji kongres svetovne zveze bo leta 2022 potekal v Arnhemu na Nizozemskem.