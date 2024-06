Ropret po zgodovinski zmagi proti Braziliji: Ubili smo jih

"Imamo svojo pot in vse se vrti okrog naših želja. To se ne spreminja s tem, kdo je naš nasprotnik, koliko skače in kako močno udarja. Gre le za to, koliko lahko prenesemo, kako se lahko poberemo po tem, ko pademo tekom tekme in kako ostanemo mirni, ko gre nasprotniku dobro. In všeč mi je način, na katerega ekipa igra v tem trenutku. Še vedno lahko napredujemo, sploh na mentalnem področju. S takimi tekmami resda izgubljamo veliko energije, a pridobivamo pogum, potrpljenje, še boljšo povezanost med igralci in samozavest v težkih trenutkih. Mislim, da je taka zmaga proti tako izjemni ekipi, ki bo igrala v Parizu in se borila za medalje, nekaj zares velikega. Zares imam rad te fante in zares sem ponosen na to, kako držijo skupaj. In samo želim si, da bo tako tudi v nadaljevanju," je bil po tekmi čustven selektor Gheorghe Cretu.