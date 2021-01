Ropret poudarja: Ne bo se ponovila lanska zgodba

Slovenija bo tam gostila enega od turnirjev, pri zvezi pa tudi razmišljajo o organizaciji zaključnega turnirja ženske srebrne evropske lige, saj želijo dekletom omogočiti kar najboljše razmere za uvrstitev v zlato ligo, v katero po mnenju predsednika Odbojkarske zveze Slovenije Metoda Ropreta tudi spadajo.

"Kar zadeva Ligo narodov, za zdaj ni nič novega. Naslednji teden imamo sestanek, o čem se bomo točno pogovarjali, še ne vem. Prepričan sem, da ne o odpovedi, prepričan sem, da bomo po zgledu nekaterih drugih tekmovanj ligo izpeljali. Mogoče na način, kot je zdaj predviden, a bodo najbrž potrebne nekatere spremembe. Lahko da bomo igrali v mehurčkih, močno pa upam, da bo do takrat–liga je predvidena za konec maja–že dovoljen ogled tekem omejenemu številu gledalcev," je glede organizacije Lige narodov in tudi drugih tekmovanj (nekatera, kot na primer evropsko prvenstvo do 18 let v odbojki na mivki, bo gostila tudi Slovenija) optimističen Ropret.

Predsednik zveze se je ozrl na leto 2020, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19 in v katerem so trpeli predvsem mlajši odbojkarji. Tekmovanj in trenažnih procesov že dolgo časa ni, tako kot nekatere druge zveze pa se tudi odbojkarska zveza trudi, da bi se to v najkrajšem času rešilo. "Pomanjkanje treningov bo zagotovo imelo posledice. V primerjavi z nam primerljivimi državami smo v velikem minusu. Mlajši v ekipnih športih potrebujejo skupinske treninge, samo vadba in komunikacija po spletu nista dovolj. Sam bom poskušal to spremeniti na jutrišnjem pogovoru z državnim sekretarjem za področje izobraževanja in športa Marjanom Dolinškom, upam, da bova pri ukrepih našla skupni jezik. Veliko pa bo morala v prihodnosti storiti tudi stroka, mlade bo treba za delo na novo motivirati," je o tem, kdo je v letu 2020 največ izgubil, spregovoril Ropret.