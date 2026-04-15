Odbojka

Ropret še naprej član predsedstva MEVZA

Dunaj, 15. 04. 2026 07.48 pred 14 dnevi 2 min branja 0

M.J.
Metod Ropret

Na Dunaju se je odvijala skupščina Srednjeevropskega združenja MEVZA, na kateri so delegati devetih zvez za predsednico še enkrat izvolili Hrvatico Valentino Bifflin, predsednik OZS Metod Ropret pa ostaja član predsedstva.

FOTO: Damjan Žibert

Združenje MEVZA, ki deluje že skoraj tri desetletja, združuje devet držav: Slovenijo, Hrvaško, Avstrijo, Madžarsko, Slovaško, Češko, Izrael, Ciper in Luksemburg. Pod vodstvom Valentine Bifflin, ki je vodenje prevzela leta 2022, je organizacija doživela prenovo in po kriterijih evropske in tudi svetovne zveze postala ena najuspešnejših conskih organizacij.

Preberi še Mariborčanke po hudem boju in preobratu do prednosti v finalni seriji

V zadnjem mandatu je MEVZA uvedla nove tekmovalne formate, vključno s klubskim prvenstvom v odbojki na mivki in mladinskim klubskim prvenstvom, letno pa izvede več kot dvajset tekmovanj v vseh starostnih kategorijah. Od leta 2026 so v koledar vključena tudi članska reprezentančna tekmovanja, ki prinašajo točke za svetovno lestvico.

FOTO: Luka Kotnik

Ob ponovni izvolitvi je Valentina Bifflin dejala: "V zadnjih štirih letih smo majhno organizacijo uspešno preoblikovali v močno združenje, ki velja za najuspešnejšo consko organizacijo na svetu. Vsako leto organiziramo več kot 20 turnirjev, od srednjeevropske klubske lige do reprezentančnih tekmovanj mlajših kategorij in odbojke na mivki. Ponovna izvolitev je potrditev dosedanjega dela, a hkrati velika odgovornost, da standarde še dvignemo. Ta uspeh ni plod posameznika, temveč celotne ekipe – od članov skupščine in upravnega odbora do predsednikov komisij in športnega direktorja. Na preteklo obdobje gledam s ponosom, nov mandat pa začenjamo z optimizmom in prepričanjem, da bo srednjeevropska odbojka še naprej krojila svetovne trende v tem hitro rastočem športu."

Preberi še Oranžni zmaji 'domačo nalogo' jemljejo še kako resno

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret ostaja član predsedstva MEVZA, generalni sekretar OZS Gregor Humerca pa bo tudi v naslednjih letih opravljal vlogo notranjega nadzornika. Nejc Zemljak bo deloval v komisiji za odbojko na mivki, v sodniški komisiji pa bomo Slovenci imeli še enega predstavnika, Jerneja Rojca.

ACH Volley se v Kamnik ne misli vračati

Mariborčanke po hudem boju in preobratu do prednosti v finalni seriji

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
vizita
Portal
Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
