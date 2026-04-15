Ropret še naprej član predsedstva MEVZA

Združenje MEVZA, ki deluje že skoraj tri desetletja, združuje devet držav: Slovenijo, Hrvaško, Avstrijo, Madžarsko, Slovaško, Češko, Izrael, Ciper in Luksemburg. Pod vodstvom Valentine Bifflin, ki je vodenje prevzela leta 2022, je organizacija doživela prenovo in po kriterijih evropske in tudi svetovne zveze postala ena najuspešnejših conskih organizacij.

V zadnjem mandatu je MEVZA uvedla nove tekmovalne formate, vključno s klubskim prvenstvom v odbojki na mivki in mladinskim klubskim prvenstvom, letno pa izvede več kot dvajset tekmovanj v vseh starostnih kategorijah. Od leta 2026 so v koledar vključena tudi članska reprezentančna tekmovanja, ki prinašajo točke za svetovno lestvico.

Ob ponovni izvolitvi je Valentina Bifflin dejala: "V zadnjih štirih letih smo majhno organizacijo uspešno preoblikovali v močno združenje, ki velja za najuspešnejšo consko organizacijo na svetu. Vsako leto organiziramo več kot 20 turnirjev, od srednjeevropske klubske lige do reprezentančnih tekmovanj mlajših kategorij in odbojke na mivki. Ponovna izvolitev je potrditev dosedanjega dela, a hkrati velika odgovornost, da standarde še dvignemo. Ta uspeh ni plod posameznika, temveč celotne ekipe – od članov skupščine in upravnega odbora do predsednikov komisij in športnega direktorja. Na preteklo obdobje gledam s ponosom, nov mandat pa začenjamo z optimizmom in prepričanjem, da bo srednjeevropska odbojka še naprej krojila svetovne trende v tem hitro rastočem športu."