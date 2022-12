Ropret svetovni klubski prvak s Perugio

V velikem finalu, v katerem sta se srečala italijanska rivala, Perugia in Trentino Itas, pa je s 3:1 (-20, 23, 25, 19) slavila Perugia in se že na svojem prvem svetovnem prvenstvu veselila zmage. "Imamo zares močno ekipo. Vsi igralci so dobili priložnost za dokazovanje in prav vsakega posameznika smo kot ekipa potrebovali. Morali smo veliko menjati in vsi moji igralci so upravičili svojo vlogo. Najti pravo rešitev na vsaki tekmi je izziv in to, da nam je v letošnji sezoni uspelo zmagati že dvajset tekem zapored in osvojiti dve lovoriki, je neverjetno. Ne bi mogel biti bolj ponosen na svojo ekipo," je po zmagi dejal trener Perugie, Andrea Anastasi.