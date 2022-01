Ropret: Z Giulianijem se še nismo dogovorili, novi selektor odbojkaric pa sloviti Bonitta

Bonitta je bil v dveh mandatih trener italijanske reprezentance, s katero je leta 2002 postal tudi svetovni prvak, z njo pa je osvojil še številne druge kolajne na največjih tekmovanjih. Nazadnje je deloval pri poljski ekipi Olsztyn, nekaj časa pa je vodil tudi poljsko reprezentanco in številne italijanske klube. Njegova glavna naloga bo, da bo slovensko ekipo popeljal na evropsko prvenstvo. "Pritegnil me je projekt, srce in ambicije predsednika Ropreta, s katerim sva že zdaj zgradila pozitiven odnos. Moji cilji v Sloveniji ne bodo le zmage, prva naloga bo igralkam vcepiti pravi značaj," je dejal 58-letni italijanski strokovnjak.

Poskušal bo vcepiti miselnost nenehnih izboljšav. "Perfekcije ni, da pa se napredovati in tega se bodo morale zavedati igralke. Želim, da dekleta kažejo še več, kot so sposobne, in kažejo ustrezno odgovornost. Volja pa je najpomembnejša," je dodal Bonitta. Takoj ko je bilo jasno, da bo prevzel slovensko reprezentanco, jo je krenil spoznavati. Nekatere igralke je poznal že od prej, predvsem tiste, ki so igrale v italijanski ligi, o drugih se je pozanimal in pogledal posnetke. "Imamo kombinacijo mladih, a izkušenih igralk in nadarjenih, ki teh izkušenj še nima. V ekipi vidim potencial, verjamem, da se lahko uvrstimo na evropsko prvenstvo in se tam z drugimi tudi dobro kosamo. Igralke pa morajo še trdo delati in napredovati v fizičnem, psihološkem in taktičnem smislu," napoveduje trdo delo na treningih Bonitta.

Ob tem zaenkrat še ne ve, ali bo iz Italije pripeljal tudi svoje pomočnike, ali mu bodo pomagali domači strokovnjaki. "O tem še ne morem ničesar reči. O tem potekajo pogovori z zvezo, skupaj se bomo odločili."