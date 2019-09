Ropret sporoča Fincem: Ne piše se jim nič dobrega

Dejan Vinčić in Gregor Ropret predstavljata udarni tandem organizatorjev igre v slovenski moški odbojkarski izbrani vrsti, ki je na uvodni tekmi 31. evropskega prvenstva brez težav ugnala skromno zasedbo Belorusije, in tako na najboljši način napovedala pohod k želeni medalji.



Malce mlajši Ropret je po prvi zmagi na prvenstvu izpostavil izjemen moštveni duh in neverjetno željo slovenskih reprezentantov, da že takoj na začetku pokažejo svojim tekmecem, kaj jih čaka v naslednjih dneh. "Vsi, od prvega do zadnjega, smo prikazali zelo dobro igro. Tokrat bi težko našli kakšen odbojkarski element, ki ni deloval po naših željah. Od prve pa vse do zadnje točke smo želeli prikazati popolno odbojko in obenem dvigniti naše navijače na noge," je Ropret ocenil igro slovenske reprezentance proti Belorusom in v nadaljevanju poudaril, da je v igri zasedbe Alberta Giulianija še vedno dovolj rezerv za napredek. "Seveda jih imamo (rezerv, op. p.), a ne bomo vsega odkrivali, saj bo prvenstvo zelo dolgo. Zagotovo imamo še kakšnega skritega aduta v rokavu, naša klop je dolga, premoremo dovolj kakovosti za boj z vsako reprezentanco na evropskem prvenstvu. Zavedamo se, da ne smemo nikogar podcenjevati, saj jih sicer lahko dobiš hitro po prstih. Popolnoma enak ali pa vsaj podoben pristop bomo ubrali tudi za naslednjo tekmo proti Finski, ki je uvodno tekmo proti Severni Makedoniji odigrala pod svojo objektivno ravnjo," se Gregor Ropret zaveda pasti, ki jih prinašajo prihajajoči dvoboji v skupini C.