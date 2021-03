Ropret: To je bila najpomembnejša tekma sezone

ACH Volley Ljubljana, ki se je v preteklosti imenoval ACH Volley Bled, Autocommerce Bled in ELVO BLED, je svoj prvi naslov državnih prvakov osvojil v sezoni 1999/2000, v sezoni 2004/2005 pa se je začel njihov niz nepremaganosti. V sezoni 2003/2004 je bil prvak Šoštanj Topolšica, sezono prej pa so pokal državnih prvakov zadnjič dvignili odbojkarji Calcit Volleyja, takrat Calcit Kamnika. Ljubljančani bodo torej lovili svoj 17. zaporedni naslov, skupno 18., Mariborčani pa tretjega. Prvaki so bili prvi dve sezoni v samostojni Sloveniji, takrat pod imenom Vileda Maribor.

Organizator igre Ljubljančanov Gregor Ropret je izpostavil prisotnost nervoze na takšnih obračunih: "To je bila do sedaj najpomembnejša tekma sezone. Vsi smo vedeli, da se danes odloča o potniku v finale, in tukaj enostavno ni popravnega izpita. Pred tekmo smo lahko prijatelji, ampak na igrišču se vsi borimo za svoj dres, svoj klub. Normalno je, da je v takih trenutkih nervoza malo večja in nekaj malce spornih pogledov z ene in z druge strani, vendar to je šport. Bolje to, kot pa da se ob že tako turobnem vzdušju, ko ni gledalcev, še mi obnašamo, kot da smo na pogrebu. Vesel sem, da smo se borili do konca, dali vse od sebe, kar se energije tiče, in prišli v finale," je bil za uradno spletno stran OZS izčrpen dolgoletni slovenski reprezentant.

Finale, v katerem bosta moštvi igrali na tri zmage, se bo s prvim obračunom pričel v petek, 26. marca, ob 18. uri. Drugo srečanje bo sledilo v torek, 30. marca, tretje pa v petek, 2. aprila.