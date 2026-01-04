'V Mariboru smo bili še 'novoletni', proti Turkom bomo pravi'

Obe ekipi sta tekmo v dvorani Tabor, ki bi morala biti že na začetku sezone, v prvem krogu, vzeli kot ogrevanje za nastopa v evropskih tekmovanjih. ACH Volley bo med tednom v Ligi prvakov gostil turški Ziraat, Mariborčani pa potujejo na povratno tekmo pokala challenge proti Norwid Czestochowi.

V četrtek bodo Ljubljančani tudi prvič v letošnji CEV Ligi prvakov zaigrali pred domačim občinstvom, ko bodo gostili turškega prvaka Ziraat Bankkart iz Ankare.

Slovenski prvaki so upravičili vlogo favoritov in brez izgubljenega niza prišli do popolnega izkupička na neugodnem gostovanju pri nevarni mariborski ekipi in tako z odliko opravili generalko pred odbojkarskim spektaklom v Hali Tivoli naslednji teden.

Alen Pajenk, Tonček Štern in Tine Urnaut so pripravljeni na Turke. FOTO: ACH Volley Ljubljana