'V Mariboru smo bili še 'novoletni', proti Turkom bomo pravi'

Maribor, 04. 01. 2026 09.55 pred 12 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. M.H. M.F.
ACH Volley

Na zaostali tekmi 1. kroga prve slovenske odbojkarske lige so v dvorani mariborski Tabor spremljali derbi med ekipama ACH Volley Ljubljana in i-Vent Maribor. Za oranžne zmaje, ki so slavili s 3:0 v nizih, a so bili posamezni seti zelo izenačeni in nepredvidljivi, je to bila generalka pred nadaljevanjem skupinskega dela Lige prvakov, ko bo v četrtek Ljubljano prišel turški velikan Ziraat. Tekme Ljubljančanov med odbojkarsko elito v prenosu na Kanalu A in VOYO.

Obe ekipi sta tekmo v dvorani Tabor, ki bi morala biti že na začetku sezone, v prvem krogu, vzeli kot ogrevanje za nastopa v evropskih tekmovanjih. ACH Volley bo med tednom v Ligi prvakov gostil turški Ziraat, Mariborčani pa potujejo na povratno tekmo pokala challenge proti Norwid Czestochowi. 

V četrtek bodo Ljubljančani tudi prvič v letošnji CEV Ligi prvakov zaigrali pred domačim občinstvom, ko bodo gostili turškega prvaka Ziraat Bankkart iz Ankare.

Slovenski prvaki so upravičili vlogo favoritov in brez izgubljenega niza prišli do popolnega izkupička na neugodnem gostovanju pri nevarni mariborski ekipi in tako z odliko opravili generalko pred odbojkarskim spektaklom v Hali Tivoli naslednji teden. 

Alen Pajenk, Tonček Štern in Tine Urnaut so pripravljeni na Turke.
Alen Pajenk, Tonček Štern in Tine Urnaut so pripravljeni na Turke.
FOTO: ACH Volley Ljubljana

"Prva tekma v letu 2026 po daljšem tekmovalnem premoru. Pričakovali smo težko tekmo in izjemno motiviranega ter nepopustljivega nasprotnika. V prvih dveh nizih smo z dokaj solidno igro imeli kontrolo, v tretjem pa si po tako visoki prednosti preprosto ne bi smeli privoščiti padca v igri. Tako smo si otežili delo v končnici tretjega niza, vendar se na koncu v Ljubljano vračamo s pomembno zmago," je za uradno spletno stran kluba po derbiju v štajerski prestolnici dejal Alen Pajenk.

odbojka ach ropret

Odbojkarji ACH Volleyja pokazali svojo moč v Mariboru

