'V Mariboru smo bili še 'novoletni', proti Turkom bomo pravi'

Obe ekipi sta tekmo v dvorani Tabor, ki bi morala biti že na začetku sezone, v prvem krogu, vzeli kot ogrevanje za nastopa v evropskih tekmovanjih. ACH Volley bo med tednom v Ligi prvakov gostil turški Ziraat, Mariborčani pa potujejo na povratno tekmo pokala challenge proti Norwid Czestochowi.
Slovenski prvaki so upravičili vlogo favoritov in brez izgubljenega niza prišli do popolnega izkupička na neugodnem gostovanju pri nevarni mariborski ekipi in tako z odliko opravili generalko pred odbojkarskim spektaklom v Hali Tivoli naslednji teden.
"Prva tekma v letu 2026 po daljšem tekmovalnem premoru. Pričakovali smo težko tekmo in izjemno motiviranega ter nepopustljivega nasprotnika. V prvih dveh nizih smo z dokaj solidno igro imeli kontrolo, v tretjem pa si po tako visoki prednosti preprosto ne bi smeli privoščiti padca v igri. Tako smo si otežili delo v končnici tretjega niza, vendar se na koncu v Ljubljano vračamo s pomembno zmago," je za uradno spletno stran kluba po derbiju v štajerski prestolnici dejal Alen Pajenk.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.