Prvi korak narejen: ACH Volley ugnal Fenerbahče, Ropret napoveduje boj v Turčiji

Po zmagi nad Fenerbahčejem je bil Gregor Ropret zadovoljen z rezultatom, čeprav priznava, da igra ACH Volleyja ni bila brez nihanj. Ljubljančani so imeli po njegovih besedah priložnost, da bi obračun odločili že prej, a so v dveh nizih naredili preveč napak in nasprotniku omogočili vrnitev v igro.

"Na koncu ne moremo biti slabe volje, ko premagaš Fenerbahče. Absolutno bi si želeli tekmo zaključiti že prej in imeli smo svoje priložnosti. V tistih dveh nizih smo nekoliko podarili par žog nasprotniku, ki se je potem razigral in je bilo težko priti nazaj. Kljub vsemu pa je bila to dobra predstava. Treba je malo umiriti ta nihanja in gremo z dobrimi občutki v Turčijo po presenečenje," je dejal Ropret.

Po njegovem mnenju turška zasedba ni bistveno odstopala od ravni, ki jo kaže v tej sezoni, hkrati pa poudarja, da ima tudi njegova ekipa pred povratno tekmo še nekaj prostora za izboljšave, predvsem v napadu in na servisu.