Prvi korak narejen: ACH Volley ugnal Fenerbahče, Ropret napoveduje boj v Turčiji

Po zmagi nad Fenerbahčejem je bil Gregor Ropret zadovoljen z rezultatom, čeprav priznava, da igra ACH Volleyja ni bila brez nihanj. Ljubljančani so imeli po njegovih besedah priložnost, da bi obračun odločili že prej, a so v dveh nizih naredili preveč napak in nasprotniku omogočili vrnitev v igro.
"Na koncu ne moremo biti slabe volje, ko premagaš Fenerbahče. Absolutno bi si želeli tekmo zaključiti že prej in imeli smo svoje priložnosti. V tistih dveh nizih smo nekoliko podarili par žog nasprotniku, ki se je potem razigral in je bilo težko priti nazaj. Kljub vsemu pa je bila to dobra predstava. Treba je malo umiriti ta nihanja in gremo z dobrimi občutki v Turčijo po presenečenje," je dejal Ropret.
Po njegovem mnenju turška zasedba ni bistveno odstopala od ravni, ki jo kaže v tej sezoni, hkrati pa poudarja, da ima tudi njegova ekipa pred povratno tekmo še nekaj prostora za izboljšave, predvsem v napadu in na servisu.
"Mislim, da so bili blizu tega, kar igrajo v letošnji sezoni. Po imenih bi mogoče pričakovali še boljšo igro, ampak v tem trenutku so na tem nivoju. Na nas pa je, da še malenkost popravimo par detajlov do naslednje tekme. Predvsem v napadu se nam je danes parkrat preveč zataknilo, podarili smo preveč žog, tudi kakšen servis bi lahko manj zgrešili. Če bomo mi pravi in prenesli energijo iz teh treh setov, ki smo jih dobili, tudi v Turčijo, jim ne bo lahko," je dodal.
Veliko pozitivnega je videl predvsem v igri v bloku in obrambi, kjer je po njegovem mnenju ekipa opravila zelo dobro delo.
"V bloku in obrambi smo naredili super delo, sploh glede na kakovost našega servisa, ki danes mogoče ni bila najvišja. Malenkost moramo popraviti tiste žoge, ki jih odigramo po obrambi, da smo bolj natančni in imamo potem v napadu lažje delo. Mislim tudi, da gremo iz tekme v tekmo na bolje. V Ligi prvakov se je včasih videlo, da smo potrebovali malo več časa, da smo prišli na pravo raven, predvsem na servisu in sprejemu. Danes je bilo nekoliko bolje, zmaga proti taki ekipi, kot je Fenerbahče, pa je nekaj fenomenalnega. Zdaj se moramo dobro spočiti, pripraviti na četrtkovo tekmo in iti po napredovanje," je optimistično sklenil.
