Rozman ni več trener Kamničank

Gregor Rozman je na čelo ženske ekipe Calcit Volley stopil leta 2017, od tedaj pa nanizal številne uspehe. S tremi naslovi državnih prvakinj (2020, 2021, 2022), dvema osvojenima pokalnima lovorikama (2019, 2022) in trofejo srednjeevropske lige Mevza (2020) je kamniški klub utrdil na vrhu slovenske ženske odbojke. V sezoni 2020/21 je z ekipo nastopil v rednem delu elitne Lige prvakinj. Naslednjo sezono je mesto glavnega trenerja za nekaj mesecev prepustil Aljoši Jemcu in bil v vlogi njegovega pomočnika, ko pa je Jemec prav tako zaradi zdravstvenih razlogov zapustil položaj, je Rozman znova prevzel krmilo. Sledila je zlata domača sezona 2021/22, v kateri je Rozman s svojimi varovankami osvojil dvojno domačo krono.

Strokovni svet Odbojkarske zveze Slovenije mu je štirikrat podelil naziv najboljšega trenerja ženskih ekip v Sloveniji. OZS mu je leta 2021 zaupala tudi vodenje reprezentance, že pred tem je z izbrani vrsti sodeloval kot pomočnik selektorja. "Ne znam opisati občutkov, ki me preletavajo ob tej osebni odločitvi, ki so ji botrovale zdravstvene prepreke. Prvič v življenju sem se znašel v takšnem položaju in zaradi višje sile moram nekaj časa ostati zunaj dvorane. Sezona se zame ne bi smela končati tako, kot se je. Očitno na nekatere stvari v življenju nimamo vpliva in samo želim si lahko, da se čim prej vrnem in pomagam klubu, v kakršni koli obliki to že bo. Kljub temu vem in verjamem, da bo ekipa zmogla v končnici pokazati to, kar nam je skozi sezono spolzelo iz rok. Naj se ob tej priložnosti zahvalim tudi vodstvu kluba za razumevanje in njihovo pomoč v teh trenutkih," je ob odstopu za uradno spletno stran kluba povedal Rozman.