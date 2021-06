Rozman še naprej na klopi Kamničank

Kamniška zasedba v primerjavi z lansko, kot piše na uradni klubski spletni strani, ne bo doživela večjih sprememb. Sicer bo nekaj novink – dve, Mija Šiftar in Neža Javornik, iz lastnih mlajših kategorij, iz Vitala pa prihaja še ena mlada igralka, blokerka Neja Čižman, hči nekoč odlične rokometašice Simone Šturm in Tomaža Čižmana, nosilca bronaste kolajne v superveleslalomu na svetovnem prvenstvu leta 1989 v Vailu. "Želeli smo ohraniti jedro iz lanske sezone. To nam je v glavnem uspelo. Menjava bo le na mestu organizatoric igre, na katerem bosta dve novi igralki, z obema smo blizu dogovora, tako da bo to znano v nekaj dneh. Zelo blizu dogovora smo še z eno korektorico, to pa so v bistvu edina tri mesta, ki so še odprta. Tako lahko že zdaj rečem, da bomo imeli v novi sezoni na sprejemalskem mestu Andjelko Radišković, Najo Boiso, Mijo Šiftar in Živo Javornik, računamo pa tudi na Ano Marijo Vovk, ki je trenutno še na rehabilitaciji. V bloku bodo od lani Lucille Charuk, Katja Mihevc in Anja Zorman, novinka pa bo, kot rečeno, nadarjena Neja Čižman. Prav tako ostajajo Olivera Kostić Brulec na mestu korektorice ter prosti igralki Leja Janežič in Zala Špoljarič," je za klubsko spletno stran o trenutni igralski zasedbi povedal Gregor Hribar, predsednik Calcit Volleyja, ki nadaljuje svojo politiko pomlajevanja ekipe.

Kot smo že omenili, bo Gregor Rozman ostal na mestu prvega trenerja, Aljoša Jemec bo njegov pomočnik, za telesno pripravo pa bo skrbel Gregor Sobočan.