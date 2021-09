Rusi prvi četrtfinalisti EP

Odbojkarji Rusije so prvi četrtfinalisti evropskega prvenstva. V Gdansku so v prvi tekmi osmine finala po pričakovanju premagali Ukrajino s 3:1 (-22, 16, 22, 22). Varovanci finskega selektorja Tuomasa Sammelvouoja so izgubili prvi niz, nato pa zaigrali bolje, a lahkega dela niso imeli. V tretjem nizu so Ukrajinci zapravili lepo prednost, v četrtem pa so se dobro upirali, a od presenečenja so bili vendarle precej oddaljeni.

