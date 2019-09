S prevozom v Pariz ne bo težav: Slovenci in Poljaki skupaj na čarterju

V preteklih dneh so v medijih odmevale težave poljske reprezentance, ki je pred dnevi obtičala na letališču v Amsterdamu, saj bi morala v Ljubljano potovati s čarterskim letom Adria Airways, ki pa je ravno ta dan zaradi finančnih težav začasno ustavila letalske operacije. Na koncu so Poljaki v Sloveniji prišli z vladnim letalom. Poljski mediji se znova in znova sprašujejo o prevozu odbojkarjev na naslednjo postajo prvenstva - Pariz. Ne glede na izid polfinala bosta namreč obe reprezentanci morali igrati še eno tekmo v francoski prestolnici, ki bo odločala o medaljah. Zmagovalec polfinala bo igral v nedeljskem finalu, poraženec pa v sobotni tekmi za tretje mesto. Kot poročajo mediji na Poljskem, bi poljski odbojkarji morali v Pariz leteti s čarterskim poletom Adrie Airways. Zato so se spraševali, ali bo spet potrebno ponje poslati vladno letalo.

Iz OZS pa so že potrdili, da so kot organizatorji tekem EP v Ljubljani uredili ustrezen čarterski polet za obe reprezentanci. Zaradi dobro znanih težav Adrie Airways je namreč zveza hitro poiskala alternativo pri romunskem čarterskem operaterju Carpatair. Kot zanimivost velja izpostaviti, da bosta reprezentanci potovali skupaj z istim čarterskim letom v petek dopoldne.