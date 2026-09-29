Sombreri, poroka in zabava do 5.59: Finci proslavili zgodovinski uspeh

Finska reprezentanca po osvojeni bronasti medalji FOTO: CEV

Finska moška odbojkarska reprezentanca je v Milanu spisala zgodovino. V tekmi za bronasto kolajno na evropskem prvenstvu je Slovenijo premagala s 3:0 in osvojila svojo prvo kolajno nasploh. Finska je turnir končala s sedmimi zmagami na devetih tekmah, v četrtfinalu pa je med drugim izločila tudi gostiteljico in aktualno svetovno prvakinjo Italijo. Po zgodovinskem uspehu in podelitvi medalj je bilo zato hitro jasno, da se Fincem še dolgo ne bo mudilo v posteljo. Kapetan Antti Ronkainen je ob vrnitvi domov za finsko javno radiotelevizijo Yle povedal, da je v Milanu pustil tudi svoj glas. Reprezentanti niso veliko spali, praznovanje pa je po njegovih besedah trajalo vse do 5.59, njihov odhod domov pa je bil predviden le minuto kasneje, torej ob šestih zjutraj.

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Nekaj več podrobnosti, kaj vse se je dogajalo v tisti čarobni milanski noči, je razkril podajalec Santeri Välimaa. Povedal je, da so se igralci odpravili plesat, del večera preživeli ob mirnejšem druženju, nekateri pa so se znašli tudi na nekoliko nepričakovanem kraju, na poročnem slavju z latinskoameriškim pridihom. Välimaa pri tem delu večera ni bil zraven, je pa novinarjem povedal, da je videl posnetek, ki je zaokrožil v skupinskem klepetu reprezentance. Po njegovem pripovedovanju so se nekateri igralci nekako znašli na prizorišču v bližini hotela, kjer naj bi potekala poroka in se očitno precej dobro vključili v dogajanje. "Fantje so imeli na glavah sombrere. Videti je bilo zabavno", je dogajanje opisal Välimaa. Da bo slavje dolgo, je bilo sicer mogoče slutiti že neposredno po zmagi nad Slovenijo, saj so se finski odbojkarji iz srca razveselili zasluženega uspeha.

Po neprespani noči še množičen sprejem doma

Navijači so toplo sprejeli finske odbojkarje FOTO: X

Po milanski noči je finske odbojkarje ob vrnitvi domov pričakalo še eno praznovanje. V Tampereju, kjer je Finska igrala uvodni del evropskega prvenstva, so v čast dobitnikom bronaste kolajne pripravili veliko javno proslavo. Na osrednjem trgu Keskustori se je po oceni organizatorjev zbralo okoli 9000 ljudi. Reprezentanti so stopili na oder in med navijače metali podpisane odbojkarske žoge, dogajanje pa je v neposrednem prenosu spremljala tudi finska javna televizija. Množica je presenetila celo reprezentante. Kapetan Ronkainen je dejal, da si ob vrnitvi na Finsko takšnega sprejema ni mogel niti predstavljati. Dodal je, da so igralci šele ob pogledu na zbrane navijače in številna prejeta sporočila počasi začeli dojemati, kaj jim je pravzaprav uspelo. Med osrednjimi junaki zgodovinskega uspeha sta bila tudi brata Luka in Nooa Marttila. Luka je prvenstvo končal na vrhu lestvice po številu doseženih točk, Nooa pa je blestel prav v tekmi za bron, ko je proti Sloveniji dosegel 19 točk, največ na tekmi. Za odlične predstave na prvenstvu je bil Nooa izbran tudi v idealno postavo evropskega prvenstva. Brata sta bila v središču pozornosti tudi ob vrnitvi domov. Nooa je za Yle dejal, da je bilo neverjetno videti toliko ljudi na osrednjem trgu v Tampereju, še posebej zato, ker je bil ponedeljek. Navdušenja ni skrival niti Luka: "Odbojka in poln trg. To je neverjetno."

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