Salonit in Merkur še drugič poražena, Bankirke izgubile le niz

Drugo zmago pa je vknjižil tudi Calcit Volley, zanesljivo je ugnal Hišo na kolesih Triglav.

Mariborčani so v prvem krogu izgubili s Panvito, a so vseeno pričakovali, da se bodo navijačem oddolžili z zmago v Črnučah. Po treh nizih jim je sicer dobro kazalo, vodili so z 2:1, a so naslednja dva po hudem boju izgubili in se morali zadovoljiti le s točko. Tudi sam "tie break" je bil ogledalo celotne tekme, na kateri so odločale malenkosti, ekipi sta bili do 13. točke izenačeni, nato pa sta zmago gostiteljem zagotovila Luka Marovt in Matic Rojnik. V domači vrsti je bil s 17 točkami najučinkovitejši Jaka Sešek, dosegel je tudi as in dva bloka, še točko več je pri tekmecih dosegel Žiga Donik.

Panvita je v prvem krogu dokaj gladko zmagala v Mariboru, na Prevaljah, pri povratniku v elitno ligo, pa je imela težje delo. Sam začetek ni kazal na to, povedla je s 6:0, a so jo domači že na 12. točki ujeli. Nato se je odvijal izenačen boj, Korošci so še vodili s 23:22, toda blok Jakoba Rojnika je vodstvo zagotovil Prekmurcem. Ti so imeli v drugem nizu že osem točk prednosti, a so jo zapravili, domači so izenačili na 23:23, podaljšan niz pa tudi dobili. A v nadaljevanju je četa Dejana Fujsa vendarle zaigrala bolj zbrano, kar ji je prineslo nove tri točke. Rojnik je bil z 19 točkami prvo ime dvoboja.

ACH Volley in Calcit Volley, favorita prvenstva, nista imela večjih težav. Kanalci so bili Ljubljančanom dokaj enakovredni le v tretjem nizu, Kranjčani pa Kamničanom v prvem, ko so na začetku tudi vodili, v končnici pa se tudi nevarno približali, toda Jure Okroglič je vendarle poskrbel, da je z 1:0 povedel Calcit.