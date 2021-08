Sara Najdič nova članica madžarskih podprvakinj

Bekescsabai Roplabda Sportegyesulet velja za eno najuspešnejših madžarskih ekip zadnjih let, ki se lahko pohvali s šestimi naslovi državnih prvakinj in tremi pokalnimi lovorikami. V lanski sezoni je bila od BRSE-ja uspešnejša le Fatum Nyiregyhaza, ki je osvojila dvojno krono, zanjo pa je igrala prav Sara Najdič in s svojimi dobrimi predstavami prepričala nove delodajalce. Slovenska podajalka, ki bo decembra dopolnila 27 let, ima tudi pred prihajajočo sezono visoke cilje: "Na Madžarskem sem se že lansko sezono zelo dobro počutila. Liga je kakovostna, igra se na visoki ravni in pozna se, da na Madžarskem zelo veliko vlagajo v šport. Cilje si vedno postavim visoko, z BRSE-jem si želim osvojiti oba naslova in prepričana sem, da so enaki tudi klubski cilji," je za uradno spletno stran OZS dejala izkušena odbojkarica.

Za Najdičevo, ki je odbojkarsko pot začela v Novi KBM Branik Maribor in tam ostala vse do konca sezone 2018/19, bo to tretja sezona na tujem. Najprej se je preizkusila v romunskem prvenstvu, v katerem je igrala za CS Medgidio, lani pa je branila barve Fatum Nyiregyhaze.