Sara Najdič že gleda k Belgijkam: V napadu si upati še več

Ko so se najboljše slovenske odbojkarice sprostile in začele iskati luknje v igri favorizirane poljske reprezentance, je igra Ize Mlakar, Saše Planinšec in druščine stekla. Do te mere, da so imele varovanke italijanskega strokovnjaka Alessandra Chiappinija po zelo skromnem prvem nizu v nadaljevanju obračuna možnost dobiti vsaj en niz na uvodni preizkušnji letošnjega evropskega prvenstva.



Poljska je tako upravičila vlogo favoritinje, Slovenke pa so predvsem v drugem nizu pokazale in dokazale, da bo v nadaljevanju prvenstva stare celine na njih treba še kako računati. "Resnično nam je žal nadaljevanja tekme, saj smo imele tako v drugem kot tudi v tretjem nizu lepo možnost, da Poljakinjam odvzamemo vsaj en niz, če že ne kar dva. Toda po drugi strani je treba poudariti, da smo igrale proti izvrstni ekipi, ki se bo na tem prvenstvu borila za najvišja mesta," je po obračunu v Atlas Areni dejala korektorica slovenske ženske odbojkarske izbrane vrste Iza Mlakar, ki je v sodelovanju z blokerkama Sašo Planinšec in Tino Grudino nekajkrat odlično posredovala v bloku, po katerih je Slovenija nakazala, v kateri smeri bo morala, če bo želela konkurirati za eno od prvih štirih mest v skupini B, ki vodijo v izločilne boje, teči igra na naslednjih tekmah.