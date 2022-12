Saša Planinšec blestela v Turčiji

Slovenski odbojkarski reprezentanti in reprezentantke imajo za seboj večinoma uspešne nastope v prvenstvih in pokalnih tekmovanjih po Evropi in Aziji. Tokrat so se še posebej izkazali Saša Planinšec, Selena Leban in Mija Šiftar ter Gregor Ropret in Tine Urnaut.

icon-expand Saša Planinšec FOTO: Aljoša Kravanja V Italiji je bil na sporedu deseti krog prvenstva, v katerem smo videli novo zmago Sir Safety Perugie, in sicer s 3:1 proti Tarantu. Naš podajalec Gregor Ropret je odigral praktično celotno srečanje, dobro razigraval soigralce in temu dodal še dve točki z varanjem. Do zmage s 3:1 nad Sieno je prišla tudi WithU Verona, za katero je Rok Možič prispeval 10 točk, devet z napadom (41-odstotna uspešnost) in eno z blokom. V turškem prvenstvu se je tokrat še posebej izkazala Saša Planinšec, ki je z Aydinom sicer s 3:2 izgubila na gostovanju pri Niluferju, Kapetanka slovenske izbrane vrste je srečanje zaključila s kar 14 točkami, devet jih je nanizala z napadom (60-odstotna uspešnost), kar pet pa z blokom. PREBERI ŠE Mariborčanke izgubile točko proti GEN-I Volleyju Na Madžarskem je Selena Leban v dresu Fatum Nyiregyhaze sicer zabeležila poraz s 3:2 v gosteh pri ekipi MTK, a je naša mlada reprezentantka poskrbela za še eno dobro predstavo. Dosegla je namreč kar 24 točk, 22 z napadom, po dve pa z blokom in servisom. V Franciji se je odvijal 10. prvenstveni krog, v okviru katerega se je Eva Zatkovič s Cannesom veselila zmage z 1:3 v gosteh pri Mulhousu, Mija Šiftar pa je s St-Raphaelom doma z 1:3 izgubila z Nantesom. Medtem ko naša reprezentančna korektorica ni dobila priložnosti za igro, je Šiftarjeva zopet igrala na visoki ravni in srečanje končala s 15 točkami. Z napadom (43-odstotna uspešnost) jih je prispevala 13, dve je dodala s servisom. V nemškem prvenstvu je bil v zasedbi Friedrichshafna, ki je z 0:3 slavil proti VCO Berlinu, le naš sprejemalec Žiga Štern, a tokrat ni igral, Dejan Vinčić je obračun izpustil. Erfurt Darje Eržen je po hudem boju v gosteh s 3:2 klonil proti Vilsbiburgu, naša korektorica pa je tokrat dosegla štiri točke, tri z napadom in eno z blokom. BR Volleys Saša Štalekarja tekma v gosteh pri Herrschingu čaka 7. decembra. icon-expand Jan Kozamernik FOTO: Aljoša Kravanja Na Poljskem Asseco Resovia še naprej igra v visokem ritmu, tokrat je brez težav s 3:0 premagala PSG Stal Nyso. Naš sprejemalec Klemen Čebulj je obračun zaključil z osmimi točkami, vse je dosegel z napadom, v katerem je bil polovično uspešen. Jan Kozamernik je dodal tri točke, po eno z blokom, napadom in servisom. PREBERI ŠE 'Škoda za poraz v tako izjemnem vzdušju v Tivoliju' V Aziji spremljamo Tineta Urnauta in Mitjo Gasparinija. Urnaut ima z JTEKT Stings za seboj uspešen vikend z dvema zmagama nad VC Tridents, h katerima je naš kapetan prispeval velik delež. Na prvem obračunu je bil s 13 točkami znova najboljši posameznik v svoji ekipi, na drugi pa je v statistiko vpisal osem točk. V Iranu, kjer se dokazuje Gasparini, čakamo na nadaljevanje prvenstva, ko se bo 21. decembra Foolad Sirjan pomeril s Shahradi Gonbadom. Prav tako minuli konec tedna ni bilo tekem v grškem prvenstvu, v katerem barve Olympiakosa branita Alen Pajenk in Tonček Štern. Sta pa naša reprezentanta zato uspešno igrala v pokalnem tekmovanju in zabeležila zmago s 3:0 nad Kifisiasom. Štern je tokrat dosegel 15, Pajenk pa sedem točk. Na Češkem je Dnipro s 3:0 odpravil Ostravo, Mirta Velikonja Grbac je priložnost za igro v ukrajinski ekipi dobila v prvih dveh nizih in dosegla pet točk, tri z napadom (75-odstotna uspešnost), dve pa z blokom.