Saša Planinšec igralka tekme na Poljskem, Rok Možič se počasi vrača

Še posebej velja omeniti nagrado za najboljšo igralko tekme, ki jo je v 1. krogu poljske Tauron lige prejela Saša Planinšec , ki se je s svojim Budowlani Lodžem veselila zmage z 0:3 nad Mielecom in v statistiko vpisala kar 14 točk. V ruskem prvenstvu se za zdaj zelo dobro znajde Eva Pavlović Mori , ki je bila kljub porazu njenega Zarečja z Lokomotivom izbrana v najboljšo postavo tedna. Slovensko podajalko danes že čaka obračun z ekipo Proton.

Na Poljskem so moški odigrali že 3. krog prvenstva. Žiga Štern je z Belchatowim prišel že do tretje zmage, tokrat s 3:2 nad Trefl Gdanskom, k njej pa je prispeval 14 točk. Resovia je v gosteh klonila z Zawierciem in doživela drugi poraz. Klemen Čebulj je v statistiko vpisal osem točk, naš podajalec Gregor Ropret pa je dodal eno.

Trentino Jana Kozamernika je italijansko prvenstvo odprl z zmago s 3:1 v gosteh pri Cisterni, slovenski bloker, ki je odigral celoten obračun, je dosegel pet točk. Verona je za uvod gostovala pri aktualnih italijanskih prvakih iz Perugie in izgubila s 3:0. Roka Možiča, ki se počasi vrača na igrišča, smo v udarni zasedbi spremljali le na kratko, v tretjem nizu.